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黃子佼買兒少性影像罰金低 蔣萬安允加重罰則

記者蕭雅娟、鍾維軒、李奕昕、房荷庭／台北即時報導
黃子佼。（本報系資料照片）
黃子佼。（本報系資料照片）

藝人黃子佼持有七個未成年者性影像檔遭台北地檢署處分緩起訴，北檢已依職權送請再議。由於違反兒少性剝削防制條例判決有罪或緩起訴確定後，須由縣市政府施以四至五十小時輔導教育並處以罰款，北市議員許淑華發現依據北市府裁罰基準，黃只會被罰一萬元(台幣，下同，約310美元)，處罰太輕要求改善。市長蔣萬安表示，兩周內舉行會議修改規定、加重罰則。

另外，士林地檢署日前偵辦北投皇池溫泉偷拍案，發現在黃子佼購買兒少性影像的「創意私房」論壇也出現湯屋偷拍片，昨分案指揮刑事局調閱網路及涉案者資料追查不法，士檢也會聯繫台北地檢署持續綜整偷拍網站違法事證，速查嚴辦。

黃子佼被查出加入販賣女子性影像的網路論壇「創意私房」、「小圈子」，於二○一七年八月八日至二○二三年七月八日購買性影像，用隨身硬碟儲存七個身分不詳的未成年女子性影像；檢方考量黃坦承犯行、自願拋棄硬碟，無散布或販賣情形，處分緩起訴，命黃支付國庫一百二十萬元(約3.7萬美元)、立悔過書一份。北檢依職權送請再議，但高檢署至昨天仍未決定駁回或發回。

依兒少性剝削防制條例規定，無正當理由持有兒少影像經判決有罪或緩起訴處分確定者，直轄市或縣市主管機關應實施四至五十小時輔導教育，未來黃子佼案將由北市府執行。市議員許淑華發現，北市社會局沒有系統性的整合輔導紀錄，且訂定的裁罰基準還有裁量空間，持有卅件以下裁罰一至五萬元、超過卅件裁罰五至十萬元，黃子佼持有七部可能只會被罰一萬元，要求市府改善。

黃子佼

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