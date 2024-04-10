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搖不停 花蓮餘震狂搖逾800起 台氣象署公布921超狂紀錄

記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象署也公布921大地震餘震範圍內「規模3以上」的地震分布，強調相較於其他時間，921後這一整年的地震數量簡直可說是「密密麻麻」黑壓壓的一片。圖／擷取自氣象署「報地震」臉書粉絲團
氣象署也公布921大地震餘震範圍內「規模3以上」的地震分布，強調相較於其他時間，921後這一整年的地震數量簡直可說是「密密麻麻」黑壓壓的一片。圖／擷取自氣象署「報地震」臉書粉絲團

花蓮三日發生規模7.2強震，至今餘震不斷。根據氣象署統計，截至10日晚9時止，主震加上有感餘震已達826起，其中顯著有感有170起，不少民眾關心餘震到底還要搖多久？氣象署10日也在臉書上公布921大地震後的餘震相關資料，指從 921 大地震的資料庫分析，在這次0403花蓮地震之後一年內可能還會有餘震。

氣象署表示，雖說不排除2個月內仍會出現規模較大的有感餘震，但目前有逐漸緩和的趨勢，也請大家平時做好防震準備，以防萬一。

根據氣象署資料，921大地震後一整年（1999/9/21 ~ 2000/9/20），規模大於3的地震，共計5316 個，而在 921大地震之前（1992/1/1 ~ 1999/9/20）僅出現944個。

至於規模大於5的地震，氣象署表示，921大地震後一整年（1999/9/21 ~ 2000/9/20），共計84個，而在921 大地震之前（1992/1/1 ~ 1999/9/20）僅出現過8個。

氣象署也公布921大地震餘震範圍內「規模3以上」的地震分布，強調相較於其他時間，921後這一整年的地震數量簡直可以說是「密密麻麻」黑壓壓的一片，超多。即便後來有逐漸變少的趨勢，往後近一年的時間裡，也會出現規模5以上的餘震。

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