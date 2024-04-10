馬習二會 台學者：馬英九脫口中華民國是故意的

中華民國前總統馬英九今天會晤中國領導人習近平。記者廖士鋒／攝影

中華民國 前總統馬英九 今天會晤中國領導人習近平 。學者剖析，習提「九二共識」，這是再次對民進黨政府畫出底線；馬英九在會晤時脫口「中華民國」，看似口誤，實可推測是故意的。

馬英九今天於北京人民大會堂東大廳會晤習近平，這是2015年新加坡「馬習會」後，兩人第二次會晤。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢今天受訪表示，雙方稱謂以「先生」稱呼，這在預期中；東大廳是北京接待重要外賓、舉行高級會議所在，這也是習近平9日會晤密克羅尼西亞聯邦總統的地點，馬習二會有習近平、王滬寧、蔡奇等3名中共政治局常委出席，「那個規格其實是高的」。

王信賢認為，馬英九於發表談話時脫口「中華民國」，後又改口「中華民族」，這個部分有「偷渡」意涵，「我覺得其實是有意的」，這樣的場合照著稿子唸，不太可能會出錯，可以推論馬辦在這部分有下了一些功夫，對於台灣內部政治有交代。

王信賢指出，習多次提到中華民族、中華文化、青年交流，這是北京目前認為最重要的事情；中共對於台獨的定義，除了法理台獨外，也包括了「去中華民族」、「去中華文化」，所以在這場會晤中不斷地強調，馬這趟訪問，也是圍繞著中華民族、中華文化、青年交流。

王信賢強調，這樣的場合，雙方宣讀稿件內容勢必有先讓彼此看過，馬提到「雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式」，顯然這是北京可容許的，也就是在中華民族、中華文化大框架下，去談台灣主張的價值與生活方式。

王信賢提到，習再提「九二共識」，這是在對民進黨政府表達「這條線畫出來了」 ，中華民族共識、中華文化也是北京所看重的，接下來就看民進黨政府如何接招；從整體大局上來說，這場會晤對於兩岸關係緩和是有幫助的。

成功大學政治學系教授王宏仁受訪表示，北京用「元首規格」接待馬英九，會晤地點也避開了可能會讓馬尷尬的福建廳或台灣廳。習近平最開始說了，「你都沒有變」，很有一語雙關意思，或也是在呼應馬對於「九二共識」立場一貫堅持。

王宏仁認為，馬英九脫口「中華民國」，這是故意的，因為他必須對台灣內部交代，不能表現得過於軟弱；會晤過程中則是維持2015年新加坡會晤基調，強調「九二共識」部分。

王宏仁認為，習近平多次提到中華民族、中華文化等，明顯地試圖用文化記憶去召喚台灣「島內愛國統一力量」；青年交流也是習所在意的，主因在於青年學子是張白紙，可以是被加強影響的群體。

王宏仁指出，對岸媒體對於馬英九的訪問和「馬習二會」有蠻多「粉飾太平」報導，因為兩岸問題不是那麼簡單的，北京的刻意包裝，反而讓台灣人民愈加不能接受。馬這趟訪問勢必成為中共對內宣傳、國際宣傳材料，這恐對國際社會釋出錯誤訊息。