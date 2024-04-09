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英日政要齊聚華府 台海印太和平成共識

綠營派系角力？鄭文燦、林佳龍未入閣

記者蔡晉宇／台北即時報導
準總統賴清德首波人事名單將掀牌，未見府秘書長林佳龍（右）、政院副院長鄭文燦（左二），引發揣測。(本報資料照片)
準總統賴清德首波人事名單將掀牌，未見府秘書長林佳龍（右）、政院副院長鄭文燦（左二），引發揣測。(本報資料照片)

新內閣名單受到外界矚目，閣揆、副閣揆及國安部會首長人事名單陸續底定，但行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍未在新內閣名單，引發各界質疑是否引爆派系角力。另有一說，鄭文燦、林佳龍可能備戰二○二六縣市長選戰。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，林佳龍、鄭文燦在五二○之後無任何職銜，如何保溫是一大問題，林、鄭兩人遭到排擠，可看出賴清德性格之倔，不甩黨內其他派系。

民進黨立委陳冠廷表示，現在講二○二六都太早，五二○之前不必武斷說鄭文燦、林佳龍兩人的角色，因為內定的閣揆都還沒有去找閣員，就認為林佳龍與鄭文燦兩人沒有位置，這樣的論斷有點太早。

另外，內政部長林右昌可望接任民進黨秘書長，被解讀這是「明升暗降」。派系人士表示，林右昌都曾代理過民進黨主席，此安排確實耐人尋味；另有派系人士指出，哪有什麼「明升暗降」？從掌握的預算、資源角度來看，此人事安排就是降調。

民進黨團幹事長吳思瑤分析，內閣名單只是媒體報導，最終要以準總統賴清德公告為準，新內閣絕對要希望朝野擴大合作，所以沒有民進黨派系紛爭的前提，一切以國家需要布局為重，執政黨秘書長非常重要，肩負重要政策、政治事務攻防，尤其是賴清德兼任黨主席，秘書長的角色吃重，並沒有比部會首長低，明升暗降的解讀不正確。

不過，非新潮流各派系目前有共識，內閣名單尚未完全公布，尚難斷定是否就是派系失衡，目前仍在觀望階段，暫不會有進一步動作。

民進黨 賴清德 預算

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