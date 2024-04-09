民進黨杯葛議事藍綠吵翻天 蔣萬安離席

台北市議會今天開議，市長蔣萬安進行施政報告前，藍綠白議員提程序發言，在議場內吵翻天。記者鍾維軒／攝影

台北市長蔣萬安今赴台北市議會進行施政報告，議會開始前，不少議員提出程序發言。民進黨 北市議會黨團副總召批評，蔣萬安大事做不好、小事管不了，只當公親不當事主，幻想當國民黨 幼主，民進黨議員喊「國民黨棄民主、顧幼主」，國民黨議員反擊舉「快開會、別作秀」，雙方吵成一團，議長戴錫欽最後宣布休息5分鐘，蔣萬安也直接離席。

林延鳳表示，蔣萬安就職近1年半，去年就職滿周年到大巨蛋，花100萬預算 開記者會與拍短片，承諾把台北市打造安全、運動、未來之都，但近日不只4大案（食安、虐童、台智光、地震災損）處理慢半拍，連全中運賽事都處理不好。

林延鳳指出，北市府積欠250萬預賽裁判費，裁判逾1個月沒領薪水，大事做不好、小事管不了，教育局、台北市立大學互踢皮球甩鍋卸責，學市長只想當公親、不想當事主，呼籲蔣萬安不要在議員發言時低頭看稿子，展現傲慢，也別幻想當國民黨幼主，享受別人保護、寵愛和舒適圈，應拿出執政效率能力，把台北市政做好，不然只是沒有靈魂、長的比較好看得稻草人。

林延鳳發言結束後，民進黨議員便舉著「國民黨棄民主、顧幼主」牌子，在蔣萬安面前喊口號，國民黨議員也不甘示弱，提前反制，把「快開會、別作秀」手舉牌拿出來，雙方互相叫囂，眼見議員們不願回座，戴錫欽最後裁定休息5分鐘，蔣萬安離席後，民進黨議員持續喊「蔣萬安、別落跑」

休息結束後，輪到國民黨議員吳世正發言，他說民主憲政、行政立法各有職權，相互制衡，不是有什麼事情，民意機關就能無限上綱，那和必要行政單位呢？行政單位做事、立法單位監督，監督不能逾越讓行政單位無法做事。