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花蓮強震／新加坡夫妻前往太魯閣失聯 搭巴士身影曝光 家屬求協尋

記者廖炳棋／台北即時報導
新加坡、澳洲雙國籍夫妻目前仍失聯，兩人在車站前的失聯前身影。(圖/民眾提供)
新加坡、澳洲雙國籍夫妻目前仍失聯，兩人在車站前的失聯前身影。(圖/民眾提供)

4月3日花蓮大地震，部分外籍人士在花蓮旅遊失聯，截至目前，失聯的外籍人士只剩持澳洲護照來台的新加坡夫妻2人，其中男子Sim Hwee Kok家人5日提供夫婦照片供網友分享，請求各界提供線索協助尋人，根據台灣移民署掌握，目前有澳洲、新加坡雙重國籍人士兩名人士失聯，移民署於5日晚間取得家屬聯繫方式，證實兩名失聯者是夫妻關係，分別是Neo Siew Choo(梁秀珠)及Sim Hwee Kok。

兩人的家屬在6日中午12時30分向移民署表示，由於父母年邁需家人照料，暫時取消赴台計畫，但希望台灣移民署能持續告知最新狀況。

根據台灣移民署掌握資料，失聯的新加坡、澳洲雙國籍夫妻，在3日6時30分搭乘310次太魯閣線觀光巴士，巴士預計8時抵達終點站天祥，目前還不清楚兩人途中的下車地點，現在巴士司機及車輛，都在天祥地區無法下山，通訊中斷，無法調閱車內影像。

花蓮縣警察局利用手機定位找尋，但目前還無法定位成功，將持續定位協尋；6日下午1時40分，尋獲失聯司機，但司機表示仍無法確定夫妻的確切下車地點；車上監視器主機有鎖，暫無法技術拆卸，正尋求解決。

4月3日上午6時許，男子Sim Hwee Kok及女子Neo Siew Choo分別身穿深色、紅色短T籍短褲，在花蓮轉運站排隊等待搭車，據悉將前往太魯閣國家公園，估計搭車離開轉運站後遭遇地震。

移民 新加坡 澳洲

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