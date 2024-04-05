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美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？

太魯閣餘震不斷「如戰場」 他籲別再問何時開放通行：搜救優先

記者楊德宜／台北即時報導
台8線173K+650九曲洞隧道東端災害搶修施作情形。（公路局提供）
台8線173K+650九曲洞隧道東端災害搶修施作情形。（公路局提供）

0403花蓮大地震，造成太魯閣坍方嚴重，「中橫路況交通資訊站」臉書粉專表示，現在說太魯閣內宛如戰場一點都不為過，不要再問「什麼時候可以開放通行」，新聞報成這樣，難道都沒看到？現在搶通搜救第一。

自從3日上午規模7.2強震發生之後，餘震不斷。根據中央氣象署最新統計，主震加上有感餘震，截至今天上午8時02分，已經有593起地震。

「中橫路況交通資訊站」為提供中橫路況資訊的非官方粉專，連日有網友湧入追問搶通時程。「中橫路況交通資訊站」日前表示，太魯閣內許多路段護欄都沒了，不是被邊坡坍方壓毀，就是被落石瞬間砸爛，還有不穩定的破碎邊坡待保護，以及充滿沙塵、落石待恢復的路面，更別提清運的問題了，這些都是需要時間、人力。現在餘震仍不斷，就算搶通了，「你真的敢走？」

「中橫路況交通資訊站」今天上午發文表示，目前公路局已搶通推進至東端172K+500（九曲洞隧道西口）、西端169K+950（綠水合流間），現在一切還是以搜救為第一優先，因餘震持續不斷，搶通及後續修復還是個挑戰。

公路局昨晚發布訊息，花蓮縣境內台8線中橫公路東段，因積極搶災作業已大幅挺進，交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段搶修團隊，截至昨天下午3時已分別搶通167K天祥以西與172K九曲洞隧道以東等路段，預估7日搶通單線，10日前完成全線通車。

公路局表示，考量氣象情資分析，花東地區今天有較大雨勢，因強震後邊坡較不隱定，降雨發生之伏流水易沖刷邊坡鬆動之土石，引發坍方落石，考量用路安全，開放通車時間，將視天候及邊坡落石穩定情形另發布。

台8線173K+650九曲洞隧道東端災害搶修。（公路局提供）
台8線173K+650九曲洞隧道東端災害搶修。（公路局提供）

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