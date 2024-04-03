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台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

道指連跌3日 史指本周首度收漲

「女王頭安好請大家安心」 全台7.2強震湧關心她報平安

記者游明煌／新北即時報導
「女王頭安好請大家安心」 全台7.2強震湧關心她報平安。(野柳地質公園提供)
「女王頭安好請大家安心」 全台7.2強震湧關心她報平安。(野柳地質公園提供)

台灣3日發生7.2強震，災情慘重，很多人關心野柳地質公園有斷頭危機的「女王頭」安危，野柳地質公園今天報平安表示，「大家還好嗎，女王沒事，希望大家都平安」，地質公園並提供剛拍的女王照，安然無恙，請大家安心。

今天很多人關心野柳地質公園「女王頭」有沒有事，詢問「頭還在嗎？」負責野柳地質公園營運的新空間國際公司總經理湯錦惠今晚說，「女王頭」沒事，希望大家都平安，今天野柳大太陽，她在豔陽下安然無恙。

野柳地質公園指出，30年前「女王頭」的頸圍約220公分，2006年約136公分、2012年約130公分，2018年約125公分，去年9月測量頸圍118.3公分，對比2008年138.27分，15年間減少了20公分，比起30年前的220公分，更減少逾百公分。

外界一直擔憂野柳女王頭難逃「斷頭」危機，觀光署北觀處表示，2012年就明文禁止民眾碰觸，且持續與學術團隊合作，近10年女王頭風化速度較以往減緩。女王頭是台灣人集體記憶，國內外遊客慕名而來，但歷經風化、日曬雨淋侵蝕，女王頭「頸部」愈來愈細，遊客也很擔心。

不過，野柳地質公園認為，女王頭因自然風化，頸圍每年減少1到2公分，應力點會隨脖圍變化改變，加劇斷頭危機，能做的是盡可能減少人為破壞，湯錦惠說，無法抗衡大自然的力量，一切也隨自然的發展。

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