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台灣大地震 英國鋼琴家Dr K慰問致意

中央社倫敦3日專電
英國鋼琴家卡瓦納透過社群媒體對台灣表示關懷、向台灣民眾傳遞愛心。(擷自X)
英國鋼琴家卡瓦納透過社群媒體對台灣表示關懷、向台灣民眾傳遞愛心。(擷自X)

花蓮3日早上發生規模7.2地震，是近25年來台灣最大規模，在台灣享有高人氣、暱稱「K博士」（Dr K）的英國鋼琴家卡瓦納透過社群媒體對台灣表示關懷、向台灣民眾傳遞愛心。

卡瓦納（Brendan Kavanagh）在他的臉書（Facebook）粉絲專頁貼文，希望在台灣的大家都安好，並為台灣禱告。

貼文並附上他近期在倫敦聖潘克拉斯車站（St Pancras International）公共鋼琴旁拍攝的照片；照片中，他站在鋼琴椅上，高舉青天白日滿地紅旗。

卡瓦納1月下旬在聖潘克拉斯車站演奏直播期間，與拍攝中共「大內宣」影片的中國民眾發生爭執，引發熱議。他2月上旬接受中央社專訪時說，中共的壓迫作為反而讓他更「激進」。

儘管多次透過照片、影片對遭北京威嚇的台灣表達支持，卡瓦納受訪時強調，他對中國人民沒有惡感，但反對那些企圖控制中國人民、控制台灣的人。

卡瓦納捍衛自由、支持台灣的形象在台灣引發「Dr K旋風」，外交部長吳釗燮也曾在社群媒體X發文，歡迎他訪台。

卡瓦納受訪時向中央社透露，他接獲許多訪台邀請，其中不乏來自「位階很高」的人士，但礙於行程繁忙、家庭因素，他今年內沒有訪台相關規劃，儘管他有興趣。

3月底，記者再次確認他是否可能今年訪台，卡瓦納回應，他「真的很忙」，目前未計畫今年內訪台。

不過，他說，他非常享受在倫敦公共鋼琴旁與台灣人互動的經驗。接受中央社專訪時，他曾說，「我從台灣得到這麼多愛，我都覺得我是台灣公民了」。

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