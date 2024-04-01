美國科技業號召擺脫中國 台廠響應赴墨西哥布局

美國科技業巨擘正敦促台灣合作夥伴布局墨西哥，富士康、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達等已陸續在當地設廠。圖為富士康。(路透)

美國科技業巨擘基於去風險和擺脫依賴中國的考量，正敦促台灣合作夥伴布局墨西哥 ，並擴大生產與人工智慧 （AI）有關的硬體，富士康、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達等已陸續在當地設廠。

華爾街日報（WSJ）今天報導，全球最大電子產品代工製造商富士康等台廠，正藉由2020年生效的「美國－墨西哥－加拿大協定」（USMCA）加強對墨西哥的投資。另一方面，這篇報導也引起中國媒體的注意及轉載。

像是騰訊網和鳳凰網科技即強調文中所提，「墨西哥作為生產中心存在很多風險，包括犯罪猖獗、水電供應不穩以及缺少熟練工人」。以及台廠主管提到不得不雇用保安防範當地幫派搶劫晶片和其他高價設備，且墨國勞工 往往比中國勞工抗拒長時間加班，企業還須嚴格遵守USMCA的勞工條款，以因應加入工會的墨國勞工。

根據報導，這項協定已吸引數十億美元的製造商資金，促使他們的業務從其他地方轉移至墨西哥，這個趨勢稱之為「近岸生產」（nearshoring）。

中華民國對外貿易發展協會黃志芳表示，北美國家迫切希望減少依賴自亞洲進口的產品，並尋求更多的替代，因此墨西哥成為USMCA中最關鍵的製造基地。

報導指出，富士康今年2月宣布斥資約2700萬美元收購墨西哥西部哈里斯科州（Jalisco）土地。

知情人士說，此舉可視為富士康在人工智慧伺服器生產領域的大幅擴張。過去4年，富士康在墨西哥投資累計約6.9億美元。

據了解，富士康在墨西哥設廠，將製造亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）和輝達（NVIDIA）等美國科技巨擘所需的人工智慧伺服器。

英業達墨西哥廠總經理陳文吉去年12月透露，他的客戶之一是人工智慧開發領域頗具影響力的美國頂級品牌，最初曾希望在美國投產，經實地考察墨西哥後，最終決定在這裡落腳。

墨西哥全國企業協調總會（Consejo Coordinador Empresarial, CCE）會長賽凡泰斯（Francisco Cervantes）去年說，台灣企業在墨西哥的營運不斷成長，「將在未來10年內顯著改變墨西哥的產業結構」。

報導指出，美國企業正致力於避免重蹈約15年前智慧型手機產業興起的覆轍。當時，智慧型手機及零件的核心製造基地最終大多轉移至亞洲，尤其是富士康及其他的iPhone組裝廠。

報導引述知情人士指出，慧與科技（HPE）和戴爾科技（Dell Technologies）等美國主要伺服器製造商，已要求生產若干伺服器與雲端運算產品的承包商，轉移至東南亞和墨西哥，以減少對中國的依賴。

即因如此，墨西哥在多個先進製造領域扮演的角色日益吃重，像是生產攸關人工智慧的設備等，估計已與世界50國和地區簽訂14項自貿協定，吸引歐亞美汽車製造商來此投石問路，墨國更躍升全球第5大汽車出口國。

像是電動車龍頭特斯拉（Tesla）也正積極尋求在墨西哥闢建生產基地，與此同時，台廠則是布局墨國中、南部並量產零組件，估計300家台廠在當地共雇用7萬個勞工。

深入分析，台廠設址集中於鄰近德州的蒙特雷（Monterrey）與華雷斯（Ciudad Juarez），被譽為「電子6哥」的台廠包括富士康、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達均在此設置生產基地。

市場研調機構TrendForce指出，在「電子六哥」帶領下，台灣製造商在全球伺服器主機板產量的比重達90%。伺服器主機板是伺服器的核心組件。

報導指出，人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）說，去年中國製產品進口美國的比重，由2015年的21.5%降至約13.9%。與此同時，墨西哥產品則增加兩個百分點達15.4%，躍居美國最大商品來源國。