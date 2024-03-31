馬英九將抵達深圳 在「五洲賓館」會宋濤

深圳五洲賓館1日上午10時左右，已陸續進駐大量警力。（記者廖士鋒／攝影）

中華民國前總統馬英九 二度訪問中國大陸，行程於台北時間1日展開，據了解，大陸國台辦主任宋濤將會於1日在深圳五洲賓館與馬英九會面，相較去年的行程第4天宋濤才現身，顯然今年重視程度已經提升。

大陸國台辦主任宋濤已於3月31日抵達深圳，馬英九一行1日下午抵達後，預定將有國台辦副主任接機，隨後會先前往大疆、騰訊參訪，之後與宋濤在五洲賓館會面，至於晚宴前後還有與台青相關的活動舉行，第一天可謂行程滿檔。

據了解，馬英九2日將從深圳離開，可能轉往廣東中山市翠亨村國父孫中山故居，屆時會有孫氏後人出面接待。至於港珠澳大橋、黃埔軍校舊址、中山大學等行程，都將排在2到3日。

作為此行第一站，深圳緊鄰馬英九出生地香港 ，是大陸改革開放的第一線，也是全廣東省最早（1982年）有台商投資的地方（如今號稱已有8400家台企），目前深圳已蛻變為大陸科技巨頭的群居地，被視為美國制裁「火力最為集中」的區域。

馬英九的深圳行，也與現任立法院長韓國瑜 在2019年高雄市長任內的深圳行，大不相同。與韓國瑜聚焦在參訪深圳港口、自貿區、農漁業公司相比，馬英九主要則是參訪大陸高科技公司，罕有觸及市政考察內容。唯一確定相同的深圳行程，是騰訊公司的參訪。

此外，當時韓國瑜訪問深圳時，是下榻於五洲賓館；而韓國瑜與時任國台辦主任劉結一的會面地點「麒麟山莊」，則是大陸歷任領導人通常在深圳的下榻住所，同時更曾是2008年達賴喇嘛代表與中共談判的地點。