台食物中毒案重大發現 死者解剖驗出米酵菌酸 台灣首見

台衛福部召開記者會，說明寶林茶室中毒事件解剖檢驗死者，發現血液中含有「米酵菌酸」。(記者林俊良／攝影)

台北市信義區「寶林茶室」食物中毒事件擴大，並有兩人死亡。今天兩名死者（40歲男以及66歲男）接受解剖，在檢驗結果有重大發現。衛福部次長王必勝表示，死者血液檢體中確定採樣到「米酵菌酸」，這是台灣首次檢出這項毒素。

台衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，截至今天下午5時(美東時間上午5時)，台衛福部共接獲18例「寶林茶室」食物中毒通報，包含2例死亡、5例加護病房、1例一般病房以及10例返家休養。為釐清真正死因，檢警對死者進行相驗，衛福部晚間8時30分臨時舉行記者會，公布上述重大發現。

王必勝說，法醫在解剖時發現，其中一個檢體血液驗出米酵菌酸（Bongkrekic Acid）。至於標準品還沒到，為何可以驗出？他解釋，國內有醫院有標準品，因此提供給台大法醫所檢驗。某位死者的檢體驗出米酵菌酸，跟調查方向有很大關連，跟專家會議認同方向吻合一致。

王必勝強調，檢方已經開始偵辦，未來會持續驗檢體，醫院住院者的檢體也會驗，希望釐清問題為何。他也強調，這並非最終結果，還需要檢察官綜合判斷。

除了住院者檢體會檢驗是否有米酵菌酸外，王必勝說，接下來也會去檢驗粿條等能搜集到的食材；雖然可能只是某一批產品有問題，但也會採檢粿條供應商。由於唐菖浦伯克氏菌（Burkholderia gladioli）感染，也會請疾管署去寶林茶室做環境取樣，若有近一步結果會再跟大家報告。

衛福部食藥署長吳秀梅補充，食藥署、台大、北榮都已有訂購相關標準品，預計下周一到貨，屆時可以做大規模檢驗。

另外，王必勝也重申，食物中毒為地方政府處理，中央一直觀察相關狀況與進度。他說，此次案件十分罕見，個案症狀十分嚴重，並且個案們並非一同進食，感謝北醫、馬偕、三總、新光等醫師及時發現，也請外界不要苛責台北市工作人員。