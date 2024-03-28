蔡英文最後一次出席美商會謝年飯：任內經濟成長近40%

台總統蔡英文（中）出席台灣美國商會謝年飯晚宴，與美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（左）、台灣美國商會理事長 Dan Silver（右）一起舉杯向來賓致意。（記者蘇健忠／攝影）

台總統蔡英文 今出席美國商會謝年飯，也是她總統任內最後一次出席。她在致詞時誇耀她的8年政績，指台灣的經濟規模成長近40%，股市翻倍漲；她也表達對總統當選人賴清德 有信心，相信賴清德會延續台灣的成功故事。

美國商會（AmCham）今舉行2024謝年飯，邀請蔡英文和美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅 （Sandra Oudkirk）出席。此外，包括副總統當選人蕭美琴、總統府秘書長林佳龍、立法院副院長江啟臣、外交部長吳釗燮、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，和台中市長盧秀燕等人也應邀出席。

蔡英文致詞時表示，這是她第8年出席謝年飯，代表她即將卸任總統，與各位說再見。她表示，台灣過去幾年遇上了疫情，也面對通貨膨脹等難關，但台灣都走過來了，顯示台灣經濟，和民眾的韌性，和適應能力。

蔡英文並指出，台灣的經濟穩定成長，在她8年任內，經濟規模相較於2016年成長超過39%，每年經濟成長率平均3.1%，遠高於國際平均值，國內股市也衝破2萬點，是2016年的一倍之多。

蔡英文還笑說，當年她第一次參加謝年飯，時任美國商會主席對她的政策多有批評，但她很高興今日沒有聽到任何負面的評論。她也在致詞最後表示，她對賴清德有信心，可以讓台灣更民主、和平，和永續，繼續走在正確的道路上，延續台灣的成功故事。

而AIT處長孫曉雅預計於今年8月卸任，這也是她最後一次參加美國商會謝年飯。孫曉雅在致詞中點出台美關係愈來愈密切，自2010年至2020年，每年平均有9個美國議員團訪問台灣，但是到了2023年，當年就有39個美國議員代表團訪台。

孫曉雅表示，AIT期待未來與總統當選人賴清德，及台灣各政黨領袖合作，來強化雙方共同利益和價值，增進雙邊長期的非正式關係。