我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「忍屁不放」會讓小腹變大 臭屁元凶食物是它

曼哈頓地鐵連傳命案 新裝安全圍欄擋不住落軌者

馬習二會傳4/8北京登場 馬辦：未定

台灣新聞組／台北電
馬英九（左二）預計4月9日在北京大學演講，傳出4月8日舉行馬習二會。圖為2015年馬習會。(本報資料照片)
馬英九（左二）預計4月9日在北京大學演講，傳出4月8日舉行馬習二會。圖為2015年馬習會。(本報資料照片)

前總統馬英九將於4月1日率青年學子赴中國大陸訪問，是否會與大陸國家主席習近平會晤、進行「馬習二會」備受矚目。傳出「馬習二會」4月8日登場，但馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，相關行程尚在安排，並未定案，不知消息從何而來。

據悉，馬英九預計4月2日前往中山大學演講；飛至陝西後，4月4日出席祭祀黃帝典禮，也會參觀兵馬俑、馬家庄扶風堂；4月9日在北京大學演講，並參觀長城。因此，推估馬習二會最有可能的時間點落在4月8、9日。不過，馬辦並未證實相關消息，詳細地點仍以馬辦與大陸國台辦公布為主。

蕭旭岑昨接受廣播專訪表示，兩岸領導人在兩岸分治66年後，於2015年11月7日首次在新加坡會晤，這是歷史重大事件，那場會晤也讓兩岸關係進入新階段，證明兩岸是可以有互信、可以坐下來談；馬英九已無黨職與公職，基於9年前共同締造的重要歷史，當然希望有機會與老朋友碰面。

蕭旭岑表示，為期11天的訪陸行程還在洽談；這次到廣東，將參訪黃花崗72烈士紀念公園、孫中山翠亨村故居；到北京則會與北大學生交流。他說，馬英九規畫二度訪陸前的過程，基於尊重總統府，有先報備、提供約略行程；對於府方尊重並願意提供安全維護安排表達感謝。此外，在宣布出訪前，有向國民黨主席朱立倫報告。

主持人黃暐瀚問，若能見到習近平，會說什麼？蕭旭岑說，馬英九此次訪陸，無論見任何人，都會希望能傳達台灣人心聲；台灣民眾希望兩岸要和平、要交流，不要惡言相向，兩岸能平穩走下去，回到和平發展的繁榮時期，千萬不要發生戰爭。

是否擔心馬習二會被抹紅？蕭旭岑說，民進黨在兩岸關係束手無策，民生問題出那麼多包，還有臉抹紅？他還說，任何阻礙台灣和平、兩岸和平的人，都是牴觸台灣的利益，都是背叛台灣的行為。

行政院長陳建仁表示，如果真有這個機會，希望馬英九能在習近平面前主張台灣是主權獨立國家，捍衛台灣自由民主。綠營黨政人士則認為，若有「馬習二會」，大陸國家主席習近平的目的，處理國際形象將大過處理台灣問題。

該人士表示，與其說放眼兩岸，對北京來說，安排這個見面，更是在處理當下北京被國際社會認為太多單邊行為的觀感，也是中國在國際社會中的「人設問題」：原來北京可以好好地跟台灣的前總統對話；如同大陸兩會時，習近平定調的「和平統一」。

涉外人士分析，去年馬英九選前赴陸，北京已認知賴清德會當選，透過馬英九赴陸定錨九二共識、牽制兩岸關係；選後氛圍研判，這次北京邀請馬英九赴陸，目的仍是對賴施壓，企圖影響賴的五二○就職演說。

不過，黨政人士表示，中國如果把馬前總統當成台灣「前總統」的規格接待，把無論如何他也代表台灣共同的民主價值的象徵，而不是想操作「一中統戰」，說不定還有更好的效果。

馬英九 習近平 新加坡

上一則

4月台灣漲電價 餐飲業快炸鍋「誰先漲、誰先死」

下一則

挪公款幫孫道存照顧嫩妻 太電總座孫道亨7.8萬交保

延伸閱讀

馬英九北京行 可著力爭取回復互不否認治權

馬英九北京行 可著力爭取回復互不否認治權
馬英九、習近平可望二會 學者：有助降低兩岸關係緊繃

馬英九、習近平可望二會 學者：有助降低兩岸關係緊繃
總統任內6度遙祭黃帝陵 馬英九4月訪陸將償宿願

總統任內6度遙祭黃帝陵 馬英九4月訪陸將償宿願
馬英九應邀4月1日訪中國 馬習二會有望？

馬英九應邀4月1日訪中國 馬習二會有望？

熱門新聞

男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
黃國昌表示不滿講話時被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。(擷自udn video)

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌不滿被插嘴憤而離場

2024-03-25 09:55
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
前總統馬英九2023年到湖南祭祖，近期則傳出下月登陸的消息。圖為馬英九2023年3月31日由中國國台辦主任宋濤陪同搭高鐵。 (本報資料照片)

馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

2024-03-24 22:38

超人氣

更多 >
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡