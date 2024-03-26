馬習二會傳4/8北京登場 馬辦：未定

馬英九（左二）預計4月9日在北京大學演講，傳出4月8日舉行馬習二會。圖為2015年馬習會。(本報資料照片)

前總統馬英九 將於4月1日率青年學子赴中國大陸訪問，是否會與大陸國家主席習近平 會晤、進行「馬習二會」備受矚目。傳出「馬習二會」4月8日登場，但馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，相關行程尚在安排，並未定案，不知消息從何而來。

據悉，馬英九預計4月2日前往中山大學演講；飛至陝西後，4月4日出席祭祀黃帝典禮，也會參觀兵馬俑、馬家庄扶風堂；4月9日在北京大學演講，並參觀長城。因此，推估馬習二會最有可能的時間點落在4月8、9日。不過，馬辦並未證實相關消息，詳細地點仍以馬辦與大陸國台辦公布為主。

蕭旭岑昨接受廣播專訪表示，兩岸領導人在兩岸分治66年後，於2015年11月7日首次在新加坡 會晤，這是歷史重大事件，那場會晤也讓兩岸關係進入新階段，證明兩岸是可以有互信、可以坐下來談；馬英九已無黨職與公職，基於9年前共同締造的重要歷史，當然希望有機會與老朋友碰面。

蕭旭岑表示，為期11天的訪陸行程還在洽談；這次到廣東，將參訪黃花崗72烈士紀念公園、孫中山翠亨村故居；到北京則會與北大學生交流。他說，馬英九規畫二度訪陸前的過程，基於尊重總統府，有先報備、提供約略行程；對於府方尊重並願意提供安全維護安排表達感謝。此外，在宣布出訪前，有向國民黨主席朱立倫報告。

主持人黃暐瀚問，若能見到習近平，會說什麼？蕭旭岑說，馬英九此次訪陸，無論見任何人，都會希望能傳達台灣人心聲；台灣民眾希望兩岸要和平、要交流，不要惡言相向，兩岸能平穩走下去，回到和平發展的繁榮時期，千萬不要發生戰爭。

是否擔心馬習二會被抹紅？蕭旭岑說，民進黨在兩岸關係束手無策，民生問題出那麼多包，還有臉抹紅？他還說，任何阻礙台灣和平、兩岸和平的人，都是牴觸台灣的利益，都是背叛台灣的行為。

行政院長陳建仁表示，如果真有這個機會，希望馬英九能在習近平面前主張台灣是主權獨立國家，捍衛台灣自由民主。綠營黨政人士則認為，若有「馬習二會」，大陸國家主席習近平的目的，處理國際形象將大過處理台灣問題。

該人士表示，與其說放眼兩岸，對北京來說，安排這個見面，更是在處理當下北京被國際社會認為太多單邊行為的觀感，也是中國在國際社會中的「人設問題」：原來北京可以好好地跟台灣的前總統對話；如同大陸兩會時，習近平定調的「和平統一」。

涉外人士分析，去年馬英九選前赴陸，北京已認知賴清德會當選，透過馬英九赴陸定錨九二共識、牽制兩岸關係；選後氛圍研判，這次北京邀請馬英九赴陸，目的仍是對賴施壓，企圖影響賴的五二○就職演說。

不過，黨政人士表示，中國如果把馬前總統當成台灣「前總統」的規格接待，把無論如何他也代表台灣共同的民主價值的象徵，而不是想操作「一中統戰」，說不定還有更好的效果。