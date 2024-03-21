誤信飆股老師的話 台男3個月被騙50萬美元

台股近期屢創新高，台灣50歲男子誤信網路投資群組飆股老師話術，遭詐騙1550萬元（約50萬美元）。示意圖，非新聞當事者。（報系資料照）

台灣台南50歲高姓男子今年初誤信網路投資 群組飆股老師話術，自忖能以小搏大、一圓發財夢，便聽從指示陸續面交6次投資款項，計損失1550萬元（約50萬美元）。昨詐騙集團 食髓知味再次聯繫高面交投資款項300萬元（約9.4萬美元），台南市警一分局據報後將計就計，逮捕取款47歲李姓女車手。

19日下午2時許，高至一分局莊敬派出所報案，指今年1月初加入某投資群組至3月中旬期間，他聽從該群組飆股老師明牌，陸續面交6次投資款項，總金額高達1550萬元。近日又慫恿他再進場投資300萬元，方便日後獲利出金，並依指示面交外務專員帶回。

高懷疑對方要求再加碼投資後才能順利辦理出金，感到事有蹊蹺，便至派出所求助。所長郭仲正得知後，立即告知這為詐騙投資的標準套路，隨即依規定受理報案，並成立專案小組展開調查。

所長昨天獲知詐騙集團已約定面交地點交付款項，立即派遣多名警力前往面交現場周邊埋伏守望。中午12時許，當高與詐團成員面交後，員警立即一擁而上，當場逮捕李姓女車手，並查扣假冒投資公司識別證、收款收據、手機等證物，詢問後依涉詐欺 、洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。