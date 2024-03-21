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北市議員陳重文涉貪交保200萬改羈押禁見 裁定理由曝光…

記者王聖藜／台北即時報導
台北市議員陳重文。記者黃義書／攝影
台北市議員陳重文。記者黃義書／攝影

台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌賄賂，利用質詢施壓拉高採購預算，檢方聲押，法院裁定200萬元交保，檢方抗告，台灣高等法院發回重裁，台北地院天傳喚陳開庭，裁定羈押禁見2月。

裁定指出，陳重文訊問時不爭執檢方聲押所指的部分事實，加上共犯、證人陳述及相關資料，犯貪汙圖利罪、財產來源不明罪、公司法資本不實罪嫌重大，涉犯之罪彼此間金流錯綜，關係密切。

裁定說，依目前檢方掌握案情，雖形式上符合圖利罪要件，不過，實質上陳重文已因而獲得不明來源財產利益，所涉具體罪名還有待檢方依證據查明。

法官認為，陳重文為避免受重刑，雖暫時坦承部分事實，將來仍有可能避重就輕、翻異前詞，甚且勾串共犯或證人，為保障他將來反對詰問權及證人證言的貞潔，陳確有勾串共犯或證人之虞。

裁定書說，經考量陳重文權益保障及公共利益維護，再審酌憲法比例原則，陳重文涉犯貪汙犯行侵害公帑，影響層面深遠，無法以具保、責付、限制住居替代羈押，有羈押必要，命陳羈押在台北看守所，並禁止接見、通信。

2023年間台北市政府警察局編列「監視錄影系統傳輸網路服務費」預算，原預算金5.5億元，之後調整減至4.6億元，李慶煌透找上陳重文關說，希望陳利用質詢機會拉高預算。

2023年12月至2024年1月間，李慶煌曾多次邀陳重文聚會，疑給付數百萬元賄款給陳，陳事後在質詢時向市警局施壓，提高監視錄影系統傳輸網路服務費預算，最終調整為5.2億元。

檢廉日前搜索、約談陳重文並聲押禁見，不過，台北地院認為，陳坦承涉公司法驗資不實罪，仍駁回聲押，裁定以200萬元交保，檢方不服裁定提抗告。

台灣高等法院認為，陳重文具民代身分，對涉案人及證人具有一定影響力，交保後確有勾串證人的舉動，一審駁回聲押卻未具體說明保證金如何替代羈押，檢方抗告為有理由，撤銷原交保裁定，發回地院重裁。

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