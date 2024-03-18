藍委王育敏坦言看新聞才知兒虐案...近3年66兒童遭虐死

國民黨立委王育敏（左前二）說，自己也是看新聞才知道「剴剴案」，坦言包含自己在內的每個人都有責任。記者蘇健忠／攝影

一歲男童「剴剴」疑遭保母虐死，讓各界心疼也憤怒，曾任兒福聯盟董事的國民黨 立委王育敏說，小生命的逝去都是大人責任，「每個人都有責任、我也有」，因為連她也是看新聞才知道，而近3年兒虐致死案統計，去年有25件、111年有14件、110年27件，代表屬於系統性事件，每個人都應該伸出手，才能把社安網給張開。

這次小生命的逝去引發各界譁然，王育敏今天在質詢時提到，這次的事件發生，每個系統都有疏漏，相關單位都知悉，卻都未向上通報，導致高層包括她自己都要看新聞才知道，都應該要認真檢討，「發生重大兒虐事件，生命逝去都是大人責任」，都應該深自檢討而非政治操作，「每個人都有責任、我也有，部長也道歉了」，畢竟每個人都想守護孩子。

王育敏詢問，社安網2.0規畫了預算 407億元，但兒虐事件仍處於高峰，去年通報兒虐事件約2.8萬件。近3年兒虐致死通報，薛瑞元說，去年25件、110年有14件、110年27件，推估110年較低是因為受到疫情 影響。

去年有25起兒童受虐致死案件，屬於系統性事件，王育敏說，很多家庭出現問題甚至惡化，社安網有責任，需要把網更張開，才能更強大，畢竟大家如果都把手縮起來，就會出現漏接的狀況，「這次事件的確有踢皮球」，不管中央部會間，或中央與地方都有這個狀況。薛瑞元坦言，互踢皮球的組織文化必須終止，中央地方一起做，必須要有相關向上通報機制。

王育敏接著提到，全日托和家外安置訪視探視頻率都不同，而寄養家庭實施已久、制度相對嚴謹，但這些孩子同樣需要被安置，在事件爆發後，各界都認為要增加社工訪視頻率，但這代表他們工作量會增加，如果不增加人力，無疑是雪上加霜，「加量不加價」會壓垮社工。

另外，本次事件中引發爭議的，還有陳姓社工被上手銬，畫面經媒體報導不斷出現在民眾眼前。王育敏直言，這讓相關人員震驚，更重創社工士氣，醫師也害怕，看診或治療過孩子如果之後出事，自己會不會也被獵巫、被咎責？衛福部身為社福單位的大家長，應該要給予支持。

勞動部針對弱勢勞工，有司法相關資源，但這次的事件發現，社工不只有人身安全疑慮，甚至可能被面臨被起訴的狀況，衛福部有無相關資源？薛瑞元說，公部門的社工都有，未來也會要求私部門相關機構必須給予協助。