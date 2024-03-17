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金門2釣客搭波特船出海釣魚失聯 海巡漏夜搜尋

記者蔡家蓁／金門即時報導
兩名金門釣客搭乘波特船從溪邊灣出海釣魚，在北碇島附近失聯，溪邊海水浴場停放著兩人的車輛與拖車。(圖／讀者提供)
兩名金門釣客搭乘波特船從溪邊灣出海釣魚，在北碇島附近失聯，溪邊海水浴場停放著兩人的車輛與拖車。(圖／讀者提供)

一波未平一波又起！兩名金門的釣客台灣時間昨天上午11時多搭乘波特船從溪邊灣出海釣魚，沒想到在北碇島附近失聯，家屬在晚間6時30分報案，但因為海霧籠罩，金門海巡隊晚間無法立刻出海尋找，只能在附近岸際持續用強光與霧笛警示，希望兩名迷航的釣客，可以循聲光找到回家的路。

據了解，兩名失蹤的釣客分別是吳姓與胡姓男子，他們在昨天上午11時30分左右搭乘波特船出海，到北碇島一帶釣魚，但後來海霧襲來，「霧鎖金門」海象變差，家人一直聯絡不上他們，相當擔憂，據悉在下午3時多就聯繫不上人，家屬在晚間6時30分通報金門海巡隊，海巡隊隨後也通報漁業電台，金門區漁會在晚間8時30分在漁友群組通報請漁友一起協尋。

由於金門地區晚上濃霧瀰漫，能見度不足100公尺，金門海巡隊無法出海搜尋，海巡署第12（金門）巡防區指揮部主任甘禮維在昨晚6時40分就率相關人員趕抵溪邊灣一帶，包括大地、狗嶼灣、大小母嶼與復國墩一帶的岸際搜索，共出動約5車13人到周邊協助搜尋。

因為濃霧瀰漫，他們只能用強光對著海面上照射並持續在岸邊發出鳴笛聲，希望有好消息出現，讓迷航的兩人，能找到回家的路。 昨天深夜11時，東北季風一起，濃霧消散，金門海巡隊立刻派出兩艘船艇出海搜尋，雖然下起小雨，但海巡人員絲毫不敢懈怠，還是在海面上耐心尋找，只希望能有好消息出現。

兩名金門釣客搭乘波特船從溪邊灣出海釣魚，在北碇島附近失聯， 海巡署第12（金門）...
兩名金門釣客搭乘波特船從溪邊灣出海釣魚，在北碇島附近失聯， 海巡署第12（金門）巡防區在岸際搜索，並使用強光在海邊為他們引導。(圖／讀者提供)

近期從「214中船翻覆釀2死」到「314中船沉沒2死2失蹤」，加上這件也是2人失蹤，一連串的「222」恐怖巧合，讓海巡隊與漁友都頭皮發麻。有漁友私下透露，這起案件與「214中船翻覆案」地點很接近，感覺像是「抓交替」的，想想就覺得可怕。

但也有人說，政府推出「向海致敬」的政策，很有問題，像獨木舟與波特船，都不用從港口出去，根本是「無法可管」，有時遇到海象差或起霧，硬要出海的「勇者」，怎麼攔都攔不住，結果一失聯，又要浪費大批搜救資源，讓海巡人員疲於奔命，希望各地方政府可以明確立法來管理，以減少不幸事件再度發生。

釣魚

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