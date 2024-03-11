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台校車翻覆15傷 康橋：另11名學生安排接駁車輛接送返家

記者劉懿萱、王慧瑛／新北即時報導
康橋國際學校秀岡校區交通車今晚發生翻覆意外，車上27人有3人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
康橋國際學校秀岡校區交通車今晚發生翻覆意外，車上27人有3人受傷送醫。記者翁至成／翻攝

一輛載26名學生的康橋國際學校秀岡校區交通車今晚發生翻覆意外，校方說明，車輛不明原因在隧道內翻覆，造成14名學生及1名司機輕傷，有4人送往萬芳醫院、5人到台北醫學大學醫院、6人在忠孝醫院治療，其餘11名學生另安排接駁車輛接送返家。

此事引發社會高度關注，台北市長蔣萬安、副市長林奕華今晚分別趕赴北醫、萬芳醫院探視傷者，台北市警方正在調查事故原因。

聽聞學校交通車翻覆，許多家長嚇出一身冷汗，意外發生後，學校行政系統也動起來，徐文淞說，校方第一時間成立緊急應變小組，也有發簡訊通知家長，讓家長放心，康橋國際學校副校長前往醫院陪伴學生，他留在學校坐陣指揮調度。

校方也第一時間通報新北市教育局，教育局表示，晚間接獲通報，台北市文山區文山隧道往信義區方向在今晚7點多發生校車翻覆意外，經確認為康橋中學校車，接送26名秀岡校區國中部、高中部學生放學返家。

校方說明，第一時間組成緊急應變小組向新北市教育局通報，並配合政府單位處理及調查事故原因。學校將召集所有交通車司機，以此次事故作為案例，嚴格要求安全駕駛規範，及加強檢查交通車相關安全設施，也將持續關注該車學生身心狀況，給予適時的輔導協助。

康橋國際學校秀岡校區位在新北市新店區，徐文淞表示，發生翻覆意外的大巴士是學校的交通車，車況、司機員素質都有一定要求，發生翻覆意外是頭一遭。

教育局

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