中在金廈海域常態巡查 學者提醒：有海才能保住島

YouTube「廣角智庫」頻道9日上午在台北舉辦「金門事件與兩岸關係」論壇，文化社科院講座教授楊永明(左起)主持，淡大榮譽教授趙春山、輔大特聘教授何思慎、前小金門指揮官栗正傑與談。（記者陳宥菘／攝影）

中國漁船翻覆事件後，中國海警宣布在金廈海域開展常態化巡查，近日則有中國學者表示，未來台海亦可能出現新治理形態。輔大日文系特聘教授何思慎認為，這意味著中國要實實在在地開展行動，去控制宣稱擁有主權的海域，對台灣不利。他也提醒，在國家安全角度上，「有海才能保住島」。

YouTube「廣角智庫」頻道9日在台北舉辦「金門事件與兩岸關係」論壇，針對中國海警開展常態化巡查，何思慎與談時指出，中國的戰略在於，先存在於島嶼周邊海域，在未來控制了海，有海就會有島。他進一步表示，「在國際海洋法裡面，有島才有海，可是在國家安全上是要倒過來，有海才能保住島」。

針對北大學者李義虎宣稱，金廈水域以外，未來台海亦可能出現新治理形態，何思慎認為，這意味著中國要實實在在地開展行動，去控制宣稱擁有主權的海域，對台灣不利。

他指出，不能夠用釣魚台 比喻作金門，「釣魚台是無人島；金門有人，金門人生活怎麼辦；未來在台海步步進逼，台灣有2300萬人在島嶼上，生活怎麼辦？」他又指出，中日之間存有海空聯絡機制，「兩岸對話都沒有，有這樣的機制避免國軍與共軍 擦槍走火嗎？」

何思慎認為，民進黨試圖要用金門事件，創造一種結果，即讓中國與台灣為了解決問題，能夠有官方的接觸，「換句話說，不用承認九二共識，最後還是能談」，具有政治動機。他強調，動機越單純，事情越容易解決，「想『摸蜊仔兼洗褲』，可能最後沒達到好處，還弄到一身髒。」

同場與談的前小金門指揮官栗正傑認為，中國對金門會採取「軍方吃緊，民方緊吃」的方式，因為「金廈一家親」，不會拉高金門民眾仇恨值，但對我軍的手段則緊。他還提到，「未來是不是像仁愛礁模式來處理，對於敏感性軍用物資攔截、甚至登船臨檢，都是有可能的動作」，「邱部長睡不著覺的問題在這邊。」

栗正傑表示，金門漁船事件後，中共 對台會進入灰色地帶，對我方加強戰略壓縮，避免不了的。後續將看政府如何面對、處理，避免兩岸擦槍走火，火越燒越大。