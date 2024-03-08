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台灣金門海域遭中國漁船包圍？這原因引虛驚一場

記者蔡家蓁／金門即時報導
今天一早有民眾在船舶動態資訊系統上發現有大批中國漁船聚集，疑似是中國漁船包圍海域，後來才發現是虛驚一場。（圖／讀者提供）
今天一早有民眾在船舶動態資訊系統上發現有大批中國漁船聚集，疑似是中國漁船包圍海域，後來才發現是虛驚一場。（圖／讀者提供）

陸船翻覆釀2死案，引起兩岸高度關切，今天一早有民眾在台灣海域船舶動態資訊系統上發現有大批漁船聚集，疑似是中國漁船聚集包圍海域，引起縣府與國安單位的緊張，據了解，民眾發現的應是中國漁民所放的浮網，金門海巡隊也澄清不是中國漁船，因為浮網上有AIS的訊號標，才會引起誤會，造成虛驚一場。

陸船翻覆案陸方家屬與海巡署歷經15場閉門會議，還是協商破裂，中國的下一步到底會怎麼做，引起外界關注與緊張，中國的抖音日前更編排一段中國漁船聚集包圍金門海域的視頻，讓不少人憂心忡忡。

今天一早8點20分就有民眾在台灣海域船舶動態資訊系統上，發現有大批漁船聚集，且是在禁限制水域內，疑似有兩大船團聚集，數量有50至60艘之多，縣府與國安單位也紛紛致電金門海巡隊瞭解情況，讓海巡人員疲於回應，接電話接到手軟。

金門海巡隊澄清，民眾所指圖片中的大批漁船，其實是浮網，主要是今天大潮再加上起風，中國漁船來放網抓魚，因為大批浮網排整排，上面有幾十個AIS的訊號標，看起來像是幾十艘漁船一字排開，才讓民眾誤會是中國漁船聚集包圍。

據了解，漁網上的訊號標，除了漁民辨識外，也是給過往的商貨船警示，避免他們誤入，引擎遭漁網纏住。

有漁民表示，最近中國漁船沒變多，主要是現在中國海警在外面海域巡察，他們也會約束中國漁船；但比較異常的是，這季節不應該放浮網，應是沈網，可能是這幾天的天候寒冷，是放浮網的時機，他們才會過來放網，他們也提及，再來5月禁魚期要開始，應該中國漁船會增多。

中國漁船案後，中國海警已常態性到金門海域。圖為中國海警2月25日下午在金廈海域開...
中國漁船案後，中國海警已常態性到金門海域。圖為中國海警2月25日下午在金廈海域開展綜合執法演練。（圖／截自中國海警局官網）
今天一早有民眾在台灣海域船舶動態資訊系統上發現有大批漁船聚集，疑似是中國漁船聚集...
今天一早有民眾在台灣海域船舶動態資訊系統上發現有大批漁船聚集，疑似是中國漁船聚集包圍海域，引起縣府與國安單位的緊張。（圖／讀者提供）

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