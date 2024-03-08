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12名黑衣人擠進醫院單人病房聚賭 醫護全傻眼報警

記者宋原彰／高雄即時報導
山分局第一時間接獲院方報案，但根據該影像上傳來源介入調查，確認畫面中賭博之場所為高雄某醫院內部病房，追查到當天住院的是27歲龔姓男子。（圖／高雄市旗山分局提供）
山分局第一時間接獲院方報案，但根據該影像上傳來源介入調查，確認畫面中賭博之場所為高雄某醫院內部病房，追查到當天住院的是27歲龔姓男子。（圖／高雄市旗山分局提供）

台灣高雄市旗山醫院出現病房內公然聚賭！一名27歲男子因病住院後，不但違反醫院規定一次找來12名友人探病，更直接使用病房桌子、躺椅賭博，畫面全被錄下流傳，院方得知報警後，警方追查之下已將涉案人全數約談到案，訊後將依賭博罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

網路平台流傳一則病房內賭博影片，畫面中顯示約莫十多人於病房內公眾賭博，使用病房內的桌子、躺椅，桌面上有賭資、天九牌、撲克牌等賭具，單人病房就有至少2桌賭局，還有不少人走在醫院走廊上大搖大擺合影、與鏡頭打招呼，完全無視醫院規定探病者最多2人的規定，畫面全被朋友錄下流傳。

旗山分局第一時間接獲院方報案，但根據該影像上傳來源介入調查，確認畫面中賭博場所為高雄某醫院內部病房，兵分多路調閱監視器、追查IP位置和詢問醫院後，追查到當天住院的是27歲龔姓男子，並追問另外其他友人的下落，已陸續將龔男等多人約談到案，積極偵辦中。

警方查出，涉案的龔姓、林姓、陳姓及黃姓等涉嫌人為朋友關係，龔男因病住院，3月7日下午18時許，同事相約前往探病，因一時無聊所以才會在病房內賭博，當天在場友人約12人，目前警方正積極追查其他涉嫌人下落，訊後將依賭博罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

一名27歲男子因病住院後，不但違反醫院規定一次找來12名友人探病，更直接使用病房...
一名27歲男子因病住院後，不但違反醫院規定一次找來12名友人探病，更直接使用病房桌子、躺椅賭博，畫面全被錄下流傳。（圖／取自網路平台「社會事新聞影音」）
一名27歲男子因病住院後，不但違反醫院規定一次找來12名友人探病，更直接使用病房...
一名27歲男子因病住院後，不但違反醫院規定一次找來12名友人探病，更直接使用病房桌子、躺椅賭博，畫面全被錄下流傳。（圖／取自網路平台「社會事新聞影音」）

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