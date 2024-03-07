我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登國情咨文:調高企業稅、年收40萬以下家庭減稅

今年造訪這些地區 機票價格可能降

面對競爭政治環境 吳釗燮：台灣外長世界最難當

中央社台北7日電
台灣外交部7日舉辦新春聯歡晚會，部長吳釗燮表示，感謝使節代表同舟共濟、乘風破浪，是台灣與全球連結的重要橋梁。（中央社）
台灣外交部7日舉辦新春聯歡晚會，部長吳釗燮表示，感謝使節代表同舟共濟、乘風破浪，是台灣與全球連結的重要橋梁。（中央社）

台灣外交部7日舉辦新春聯歡晚會，部長吳釗燮表示，感謝使節代表同舟共濟、乘風破浪，是台灣與全球連結的重要橋梁；在台灣競爭激烈的政黨政治環境中，外交部背負重責大任，「台灣的外交部長可能是全世界最難當的外交部長」。

台外交部舉辦「113年外交部新春聯歡晚會」，現場冠蓋雲集，台總統蔡英文、行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人出席，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）及許多駐台使節與代表與會。

吳釗燮致詞時表示，國際間的衝突為世界帶來全新挑戰，而台灣也面臨許多考驗，感謝使節代表與台灣政府同舟共濟、乘風破浪，因為各國與台灣緊密合作，台灣才可享有繁榮經濟、安全社會、自由民主的生活方式。

吳釗燮說，駐台使節代表是台灣與全球連結的重要橋梁，讓台灣在疫後的國際秩序及全球供應鏈重整中發揮關鍵力量，成為彼此不可或缺的夥伴；台灣在1月順利完成大選後，即收到世界各國蜂擁而至的祝賀，儘管境外勢力惡意介選，台灣人民又一次完成民主選舉，對此感到無比驕傲。

吳釗燮指出，近年全球民主國家大聲疾呼，公開表達維持台灣現狀的堅定立場，並反對任何以武力或威嚇的手段單方面改變現狀，台灣人民珍惜各國堅定聲援；他打趣地說，在台灣競爭激烈的政黨政治環境中，外交部背負了重責大任，但常未獲掌聲，「台灣的外交部長可能是全世界最難當的外交部長，有些美國好友笑說，一定是總統很討厭我，才會讓我做了這麼久的外交部長」。

然而，吳釗燮表示，每次聽到國際社會或看見國際媒體聲援台灣，將台灣比喻為民主燈塔或良善力量，皆感到非常驕傲與感激，也感謝蔡總統堅毅引領國家向前，讓台灣在各個領域都有非凡成就、深受國際肯定與讚譽。

柏安卓致詞時表示，台灣總統大選後損失一個邦交國，但應銘記於心的是，這樣意圖削弱台灣的行為，反而更深化其他理念相近的民主國家與台灣的關係。

她說，因為這些理念相近國家藉此認知到，無論地理距離的遠近，沒有任何國家會為台灣被削弱而獲利，「眼光短淺者短期獲取的利益也將一夕蒸發」。

柏安卓表示，持續與台灣維持戰略合作關係是無比重要的事，「當我們選擇成為台灣的朋友，我們展現的是患難見真情的友誼，而不僅是立基於政治意圖的夥伴關係」。

安卓 孫曉雅 供應鏈

上一則

大陸漁船翻船案 泉州市長憤慨 陸官媒迄未評論

延伸閱讀

吳釗燮接受印度電視台專訪 陸使館跳腳：違一中原則

吳釗燮接受印度電視台專訪 陸使館跳腳：違一中原則
吳釗燮：美是否維繫對烏承諾 為台海有事挺台指標

吳釗燮：美是否維繫對烏承諾 為台海有事挺台指標
印度媒體專訪吳釗燮 中使館不滿：違反一中原則

印度媒體專訪吳釗燮 中使館不滿：違反一中原則
賴清德對陸釋善意 出席台商春節聯誼好時機

賴清德對陸釋善意 出席台商春節聯誼好時機

熱門新聞

史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影

還在YouTube指導練翹臀…台北女科員 竟在市府門口販毒

2024-03-06 12:45
台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

2024-03-05 01:31
圖為2月底福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查照片。資料照／取自《中國海警》官網影片

中國海警船逼近 金門海巡艇不畏噸位差距緊跟

2024-03-02 16:57

超人氣

更多 >
參院報告：半數65歲以上年收頂多3萬 難維持退休前生活水準

參院報告：半數65歲以上年收頂多3萬 難維持退休前生活水準
報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔
中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」
紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬

紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬
上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所