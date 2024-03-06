出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

台灣體操教練瑞莎去年率領瑞星小將在世界級體操大賽Miss Valentine奪得1銀1銅的成績，今年再度參賽，與來自全球44個國家、460多位好手同台競賽，成績更進步，獲得3金2銀。瑞莎說：「這比賽是我們參加過最難的，對我們來說已經是很大的挑戰，不過看到孩子們明顯的進步，真的很開心，很感動。」

瑞莎回憶比賽過程中跟其他國教練交流，對方十分訝異台灣有如此高的水準能孕育出表現這麼優良的選手，讓她很自豪，因為Miss Valentine是體操界每一年第一個國際級的大賽，這次還看到許多準奧運 選手的全新編舞，讓她們大開眼界，瑞莎說：「整場比賽真的太好看了，學習了不少，雖然很多其他國家的教練和裁判們說我們孩子跳得很有美感，但外面的世界有很多很強的對手，這會讓我們會想要再更加努力一點，要拿下更好的成績。」

前往愛沙尼亞參賽對瑞莎與瑞星小選手都是一場體力的挑戰，因為光單程飛行時間就超過30小時，過程中必須要克服時差與當地寒冷的氣候，但瑞莎認為更重要的是培養台灣選手國際賽的經驗。瑞莎也感嘆，瑞星創立至今真的很辛苦，擔心孩子們這麼努力卻沒資源，因此沉重的公布：「學員培訓將轉變為全國賽全能分數前6高、全國賽單項分數前3高，或是參加國際賽事獲得前3名佳績的小朋友，才能繼續接受瑞星的培訓資格。」