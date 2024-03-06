貓咪成教具？台補習班2度讓橘貓「自由落體」哀號

取自FB「貓咪也瘋狂俱樂部」社團

北市李鋒文教升大學中心補習班近日把橘貓當作教具，只見教師抓起貓咪四肢並顛倒舉高快2公尺來再放手，連續2次讓橘貓「自由落體」，還不斷發出哀號聲，涉及虐待動物。北市動保處回應，會確認動物有無受傷、進行勸導，若再次違法將立即開罰，後續會追蹤與訪談該師。

近日網路流傳一段12秒的影片，畫面上打上「來上物理課了」，竟是補教老師抓著貓咪四肢，將其顛倒後，連續2次從高處放手，惹得貓咪哀號。影片一出引發撻伐，有網友說「貓的反射動作的確是四肢先落地，但並非100%，萬一有學生看見貓、狗都捉來試造成動物受傷誰要負責？」「太過份，怎麼可以虐待動物？」

北市教育局 今表示，有關補習班教師教學涉有傷害動物，因其行為恐涉及違反「動物保護法」，已業移請動物保護處查處，也將責請補習班善盡管理之責，安排適合之教學方式，避免違反相關法令。

依動保法第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，依照動物傷害程度最高處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰金。北市動保處回應，若確認動物無受傷，本處第一時間會進行勸導，若再次違法將立即開罰。動保處將進行訪查，並送動物就醫確認有無受傷，後續會進行追蹤及訪談。

李鋒文教該名教師凌晨發文道歉，並捐款5萬元流浪動物之家。他說自己在課堂上拿貓咪做「角動量守恆實驗」的影片造成社會大眾對「來福」的安全與狀況感到擔憂，在此鄭重道歉。該名老師說，身為來福的主人，沒有顧慮現場人多與聲音較大造成來福的不安，忽略在實驗中可能造成來福的身心傷害。

該補教老師說，身為一個老師，未詳盡考量課堂行為對學生與社會可能造成的影響，做出具爭議性的行為，「我深感抱歉並會深深檢討與反省」，承諾未來務必會找實驗影片來替代此行為，並嚴加審視教育者應該承擔的社會責任。