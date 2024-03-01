英國下議院議長接見台駐英代表 討論台英關係

英國國會下議院議長霍伊爾。（美聯社資料照片）

英國國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）2月29日接見中華民國 駐英代表姚金祥。台駐英國代表處告訴中央社，姚金祥與霍伊爾就台英關係進行廣泛討論，霍伊爾對強化台英關係表達期待。會面時間長約30分鐘。

台駐英國代表處會後在社群媒體 X發布姚金祥與霍伊爾會晤的照片，並標記英國下議院議長的X官方帳號。根據貼文，會談期間，雙方觸及當前全球議題，以及如何進一步強化台英國會關係。

Taiwan’s Representative Vincent Chin-Hsiang Yao had the pleasure of meeting with UK House of @CommonsSpeaker Sir Lindsay Hoyle today. They discussed current global issues as well as how to further strengthen Taiwan-UK parliamentary relationship. pic.twitter.com/INdtYfHyLH — Taiwan in the UK (@Taiwan_in_UK) 2024年2月29日

霍伊爾1月曾在國會大廈主持駐英使節團新年酒會，姚金祥應邀出席。

姚金祥1月10日履新，隨即展開與英國各界人士接觸溝通的工作、接受英國廣播公司（BBC）等數家英國媒體專訪，並在「地緣戰略理事會」（Council on Geostrategy）等重要智庫的研討活動擔任與談人。

駐英國代表姚金祥。（中央社）

他2月初接受中央社專訪時提到，在歷任駐英代表奠定的良好基礎上，他將致力全面推動與英國各界的戰略溝通、尋求鬆綁英國官方與台灣往來的自我限制，並促進英國各界從更宏觀、多層次的角度瞭解台灣對英國國家利益的戰略價值，以持續推展互利互惠的台英雙邊關係。

霍伊爾於2019年11月接任議長。2023年3月28日，他接見時任駐英代表、現任外交部次長謝武樵，當時是霍伊爾上任以來，首次接見來自台灣的駐英代表。