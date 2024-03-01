新竹縣長疑涉貪遭傳 天坑案居民苦：未來「想都不敢想」

下個月竹北天坑案即將滿一年，居民苦「縣府的態度消極，未來還有一大段路得走。」記者郭政芬／攝影

新竹地檢署昨天指揮調查局北機組搜索新竹縣長楊文科辦公室，並傳喚楊文科等相關人士，深夜諭令以50萬元交保，外傳與天坑案相關，也讓此案再度備受關注，下個月竹北天坑案即將滿一年，居民苦「縣府的態度消極，未來還有一大段路得走。」

豐邑建設位於新竹縣竹北市建案「豐采520」，因周邊道路10個月內出現5次「天坑」，甚至去年4月有特斯拉 掉入坑洞成為社會矚目案件。

對於新竹縣府的作為，受災社區有住戶直批「非常的不積極」，他舉例，原先縣府專家小組決議要請台北技師土木公會調查真相，針對住戶們的疑慮，更詳細的調查狀況，然而後來都無作為，直到監委下鄉時，住戶們再度陳情，才讓豐邑建設願意埋單、並讓公會進行鑑定調查。

針對未來還有鄰損與社區修繕，住戶直言「老實說，想都不敢想，因為還有一大段路得走。」如今新竹縣長楊文科傳出被搜索交保，住戶說，目前資訊尚不明朗，不方便對此評論，但希望身為縣長的父母官，可更積極主動，建商該配合修繕或是改善道路疏鬆等問題，若有縣府的介入，一定可以更快完成。

「感覺縣長乾脆不演了！」另一名居民直言，縣長被檢調搜索且交保，由於縣長已是第二任，感覺已無後顧之憂，不過，由於縣長被約談的內容尚未明朗，雖與天坑案有關，不知道有什麼證據指向縣長，天坑案下個月將滿一周年，盼望此案件能被好好被解決。

據掌握，去年發生天坑案後，豐邑建設竹北市建案「豐采520」已勒令停工，去年中通過搶險計畫，目前皆已完成，日前提出搶險的整體報告書，將再經過縣府專案小組審查。