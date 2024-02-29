我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛到一半「擋風玻璃破裂」 美國航空航班緊急迫降波士頓機場

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

新竹縣長楊文科疑涉貪遭約談 藍批下流：幫黃偉哲恐怖平衡

記者屈彥辰／台北即時報導
新竹縣長楊文科遭控涉貪，昨日新竹縣府遭檢調搜索並帶回調查，外界質疑，此案疑與新竹縣「豐采520」天坑事件有關。國民黨立法院黨團今日臨時舉行記者會聲援楊文科。記者屈彥辰／攝影
新竹縣長楊文科遭控涉貪，昨日新竹縣府遭檢調搜索並帶回調查，外界質疑，此案疑與新竹縣「豐采520」天坑事件有關。國民黨立法院黨團今日臨時舉行記者會聲援楊文科。記者屈彥辰／攝影

台灣新竹縣長楊文科遭控涉貪，昨日新竹縣府遭檢調搜索並帶回調查，外界質疑，此案疑與新竹縣「豐采520」天坑事件有關。國民黨立法院黨團今日臨時舉行記者會聲援楊文科，總召傅崐萁直批民進黨真的很下流，過去台南、高雄天坑有幾千個，約談過哪位市長？

傅崐萁表示，昨天台灣司法界熱鬧，台南市長黃偉哲因前經發局長陳凱凌案遭約談，陳凱凌二審已被判刑6年，這時才去約談黃偉哲，上級指示是誰？台南司法檢調面對重大國家貪瀆竟延宕，黃偉哲約談過後立刻請回。九合一大選選前，新竹市長高虹安被全面政治追殺，現在又是新竹，楊文科因所謂的天坑被約談，如果這樣可以約談楊，請問監察院長陳菊任高雄市長任內有3千個天坑，要約談多少次？副總統賴清德在台南市長任內有多少天坑？

傅崐萁表示，楊文科一生奉公守法清白，此刻用雷霆萬鈞手段，用選前對宜蘭縣長林姿妙、高虹安如出一轍的手法，新北市長侯友宜參選市長時，有促轉會自稱東廠對付侯友宜，民進黨操作司法、部會，真的很下流。今對楊文科調查且要求交保，請問2017、2018年，台南、高雄天坑有幾千個，約談過哪位市長？民進黨政治司法追殺可免，不要看到立院藍白合可以制衡民進黨，各式追殺出籠，民進黨放下屠刀，回頭是岸。

黨團首席副書記長林思銘說，楊文科擔任新竹縣長期間，為新竹縣打造30年願景，新竹縣不一樣，各項指標包含招商成績、新竹縣人民幸福感受在各縣市評比名列前茅，檢調因為天坑案在這時機點搜索楊文科，有貪汙嫌疑等諭令交保，這時機根本是政治操作，非常不可取。

林思銘說，「豐采520」天坑案發生在去年4月28日，楊文科馬上就建商有無涉及違反建築法移送檢調偵辦，對於建商要求復工，楊文科也採取嚴謹規範，從來沒有放水，截至目前，新竹縣府沒有准予豐采520此公司復工，可見縣府嚴謹把關。昨天大動作搜索約談楊文科，時機點太巧，是否因為520即將到來，因人設事，楊文科到底涉犯什麼貪汙案還說不清，偵辦過程還有很多疑點待釐清，籲檢調有一分證據說一分話。

國民黨立委徐欣瑩說她相信楊文科。據她所知，楊文科不願交保，因無證據，他也願意配合檢調，地檢署還是裁示50萬交保，楊文科是在律師團勸說下才不得已以50萬交保，希望檢調公正辦案，不要用顏色辦案，不要因人設事，也不要因為黨派不同，辦案就有不同差異。

國民黨團副書記長羅智強表示，台灣人民對司法無信任，是因為辦藍不辦綠，遇到綠的就大事化小、小事化無，立委徐巧芯競選總部成立前，因20元壽麵被查，賴清德在台上說其便當100元，請問辦得如何？2026年已經開打，從民進黨圍剿台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑，戰場擴大到楊文科、高虹安，如果公平執法，也不會有那麼多問號，選前大張旗鼓偵辦在野黨政治人物，影響選情，司法公信力在哪裡。

國民黨團副書記長王鴻薇說，此案發生去年9月，檢調已經收押新竹縣工務處長，去年底交保。昨日訊問楊文科，時間會不會非常巧合，無巧不巧，昨日正好就是黃偉哲因力暘光電、陳凱凌案應訊，是否因黃案進入司法程序，趕快抓個國民黨縣市首長辦案，做恐怖平衡，她嚴重質疑此案是否為政治辦案。國民黨團副書記長許宇甄強調，國民黨非常支持楊文科，楊文科一定要提出訴訟，相信楊文科的清白跟操守。

新竹縣長楊文科遭控涉貪，昨日新竹縣府遭檢調搜索並帶回調查，外界質疑，此案疑與新竹...
新竹縣長楊文科遭控涉貪，昨日新竹縣府遭檢調搜索並帶回調查，外界質疑，此案疑與新竹縣「豐采520」天坑事件有關。國民黨立法院黨團今日臨時舉行記者會聲援楊文科，總召傅崐萁（圖中）直批民進黨真的很下流，過去台南、高雄天坑有幾千個，約談過哪位市長？記者屈彥辰／攝影

國民黨 民進黨 賴清德

上一則

被控涉貪遭調查後首度露面 新竹縣長楊文科微笑回應

延伸閱讀

新竹縣長楊文科疑捲入涉貪案遭搜索 縣府：配合調查絕無不法

新竹縣長楊文科疑捲入涉貪案遭搜索 縣府：配合調查絕無不法
召委一席都不讓 傅崐萁：一致支持國民黨人選

召委一席都不讓 傅崐萁：一致支持國民黨人選
新聞眼╱國民黨若一席召委換合作 恐弄巧成拙

新聞眼╱國民黨若一席召委換合作 恐弄巧成拙
台立法院委員會召委選舉 國民黨立委出爾反爾「可能跑票」

台立法院委員會召委選舉 國民黨立委出爾反爾「可能跑票」

熱門新聞

台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑