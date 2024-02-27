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台立法院委員會召委選舉 國民黨立委出爾反爾「可能跑票」

記者高凌雲／台北28日電
國民黨團總召傅崐萁。（本報資料照片）
國民黨團總召傅崐萁。（本報資料照片）

台灣立法院周四舉行各委員會召集委員選舉，由於個別國民黨立委出爾反爾，國民黨立法院黨團研判明天交通委員會選舉，很可能出現國民黨立委跑票情況，是否如預期禮讓民眾黨立委擔任召委，出現變數。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁為了禮讓一席召委給民眾黨立委，與所有國民黨立委逐一溝通協調，登記交通委員會的國民黨立委黃健豪對於召委選舉禮讓民眾黨的問題，當面親口告訴傅崐萁，一切配合黨團運作，沒有表達反對意見，但是黃健豪一轉過身離開，馬上就變卦了，出爾反爾，讓黨團非常困擾。

黨團憂心新科立委這種說一套做一套的行為，對於未來四年國民黨團在立法院的運作，會帶來非常不良的影響。尤其是某些新科立委，缺乏自己的判斷，被某些網路意見領袖的態度干擾，這個問題非常嚴重。

國民黨團對於明天立法院委員會召委選舉，原本就可以在八個委員會分別拿下一席召委，與民進黨立委分庭抗禮，但因為傅崐萁考慮未來四年，在三黨不過半的困難下，有許多議案必須與民眾黨立委合作，才有通過的可能，藉著禮讓一席召委，與民眾黨建立對話模式。

傅崐萁與所有國民黨立委，逐一長時間溝通後，在交通委員會找到空間，但黃健豪出爾反爾，就算國民黨團希望禮讓民眾黨，交通委員會明天的選舉，也很可能出現跑票情況，使國民黨立委陳雪生繼續擔任召委。

國民黨 民進黨

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