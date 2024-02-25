金門海域爭議延燒 夏立言明將率團赴中

國民黨副主席夏立言。資料照。（記者張睿廷／攝影）

國民黨 副主席夏立言 將率團前往中國訪問，國民黨表示，這是延續去年數次訪中的目標和成果，關心在中國工作、求學和經商國人，向他們拜晚年。訪中期間如有機會，夏立言將在適當場合表達對近期金門海域不幸意外事件的哀悼之意。

國民黨指出，這次訪中在去年底開始規畫安排，曾向台商、台胞承諾春節後將赴中拜年。未規畫與中國官員見面，但客隨主便，也不排斥；若有機會與中國官員會面，夏立言將會請對方轉達，向近期發生在金門海域意外事件的罹難者家屬，表達哀悼慰問之意，同時也向對方表達，多數台灣民眾不樂見兩岸關係持續惡化，對此事感同身受，希望能夠透過各種管道，盡快公布事實真相，兩岸能夠維持過去相互尊重的默契，避免衝突或類似意外再次發生。

國民黨表示，金門海域不幸的意外事件，凸顯兩岸缺乏溝通對話，一旦遇到突發意外，恐會升高危險情勢。國際上許多國家即使和中國存在歧見，高層還是密集對話，就是為了管控風險。正因當前兩岸關係緊張，才更應該積極對話。蔡英文總統宣稱持續尋求兩岸對話可能，卻拿不出具體作為。

國民黨指出，不論在朝在野，國民黨始終堅定捍衛中華民國 的民主法治，維護台灣社會的繁榮安定，致力於維繫兩岸關係和平穩定，這個立場和使命一直都沒有改變。身為最大在野黨，在當前台海情勢緊張，政府缺乏溝通協商管道的情況下，國民黨義無反顧，必須主動去關心台胞，和緩局勢，不會因為碰到意外事件，停止交流對話，這絕對是台灣全民和國際社會所樂見的。

訪問團預計2月26日出發，七天行程到訪廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等台胞聚居城市。隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會資深顧問趙春山，以及黨部工作人員等。