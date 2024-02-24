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台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

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台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

特派記者簡永祥/日本熊本即時報導
台積電日本熊本廠今天下午舉行開幕典禮，台積電創辦人張忠謀致詞。(特派記者簡永祥／攝影)
台積電日本熊本廠今天下午舉行開幕典禮，台積電創辦人張忠謀致詞。(特派記者簡永祥／攝影)

台積電日本熊本廠24日下午舉行開幕典禮，台積電創辦人張忠謀在致詞時，引用他50年前推動德儀首次在日本設廠成功經驗，表示如今和日商合資台積電熊本廠（JASM），如同和50年前一樣讓他又驚又喜。張忠謀表示，他相信JASM能為半導體扮演強大的供應靭性角色。

台積電董事長劉德音在致詞時，承諾在地採購並善用當地水資源，以善盡台積對ESG的承諾。

台積電包括創辦人張忠謀、董事長劉德音和總裁魏哲家採分散策略，分三梯次抵達熊本。劉德音已於周四先行抵達熊本，魏哲家周五中午抵達，張忠謀則是在今日抵達，參加下午的開幕典禮。國發會主委龔明鑫以台積電董事名義應邀參加，駐日代表謝長廷也參與這項盛會。

根據當地媒體先前報導，日本首相岸田文雄和皇室佳子公主皆受邀出席台積電日本廠開幕典禮。但岸田文雄今天未到場，而是以錄影方式致賀。日本產業大臣齋藤健、日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明都親臨現場致詞。甘利明強調台積到日本，將不只著眼於成熟製程，未來會朝先進邏輯製造丶3D封裝和CPO光電整合在日本進行，帶給全球半導體重大改變。

今天啟用的台積電熊本一廠，日本政府補貼額達4760億日圓，將切入生產28／16／12奈米製程的產品，第二座工廠則切入7／6奈米，而台積電可視訂單，彈性製程。第一廠預定今年第4季營運；第二廠預定今年底開始興建，2027年開始營運。

稍早共同社報導，日本經濟產業省在2023年度補充預算申請階段，考慮對台積電第二工廠提供最多約9000億日圓支援，後來根據台積電投資計畫調整補貼金額。日本政府強調，之所以提供晶圓廠補貼，主要是出於經濟安全保障考慮，意在構建穩定的半導體供應體制。

台積電日本熊本廠舉行開幕典禮，會場已完成布置。(特派記者簡永祥／攝影)
台積電日本熊本廠舉行開幕典禮，會場已完成布置。(特派記者簡永祥／攝影)
台積電日本熊本廠舉行開幕典禮。(特派記者簡永祥／攝影)
台積電日本熊本廠舉行開幕典禮。(特派記者簡永祥／攝影)
日本首相岸田文雄以錄影方式致賀。(特派記者簡永祥／攝影)
日本首相岸田文雄以錄影方式致賀。(特派記者簡永祥／攝影)
台積電日本熊本廠舉行開幕典禮，台積電創辦人張忠謀進入會場。(特派記者簡永祥／攝影...
台積電日本熊本廠舉行開幕典禮，台積電創辦人張忠謀進入會場。(特派記者簡永祥／攝影)
台積電日本熊本廠舉行開幕典禮，現場已完成布置，門口有多台大型車輛載著前來參與的貴...
台積電日本熊本廠舉行開幕典禮，現場已完成布置，門口有多台大型車輛載著前來參與的貴賓及媒體記者。(特派記者簡永祥／攝影)
台積電日本熊本廠舉行開幕典禮。(特派記者簡永祥／攝影)
台積電日本熊本廠舉行開幕典禮。(特派記者簡永祥／攝影)

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