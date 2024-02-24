台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

台積電日本熊本廠今天下午舉行開幕典禮，台積電創辦人張忠謀致詞。(特派記者簡永祥／攝影)

台積電日本 熊本廠24日下午舉行開幕典禮，台積電創辦人張忠謀在致詞時，引用他50年前推動德儀首次在日本設廠成功經驗，表示如今和日商合資台積電熊本廠（JASM），如同和50年前一樣讓他又驚又喜。張忠謀表示，他相信JASM能為半導體扮演強大的供應靭性角色。

台積電董事長劉德音在致詞時，承諾在地採購並善用當地水資源，以善盡台積對ESG的承諾。

台積電包括創辦人張忠謀、董事長劉德音和總裁魏哲家採分散策略，分三梯次抵達熊本。劉德音已於周四先行抵達熊本，魏哲家周五中午抵達，張忠謀則是在今日抵達，參加下午的開幕典禮。國發會主委龔明鑫以台積電董事名義應邀參加，駐日代表謝長廷也參與這項盛會。

根據當地媒體先前報導，日本首相岸田文雄 和皇室佳子公主皆受邀出席台積電日本廠開幕典禮。但岸田文雄今天未到場，而是以錄影方式致賀。日本產業大臣齋藤健、日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明都親臨現場致詞。甘利明強調台積到日本，將不只著眼於成熟製程，未來會朝先進邏輯製造丶3D封裝和CPO光電整合在日本進行，帶給全球半導體重大改變。

今天啟用的台積電熊本一廠，日本政府補貼額達4760億日圓，將切入生產28／16／12奈米製程的產品，第二座工廠則切入7／6奈米，而台積電可視訂單，彈性製程。第一廠預定今年第4季營運；第二廠預定今年底開始興建，2027年開始營運。

稍早共同社報導，日本經濟產業省在2023年度補充預算申請階段，考慮對台積電第二工廠提供最多約9000億日圓支援，後來根據台積電投資計畫調整補貼金額。日本政府強調，之所以提供晶圓廠補貼，主要是出於經濟安全保障考慮，意在構建穩定的半導體供應體制。