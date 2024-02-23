陸船翻覆事件談崩 大陸家屬不爽走人

有7位大陸家屬因入台證今天到期，先回大陸，在相關人員陪同下，搭船返回大陸。記者蔡家蓁／攝影

陸籍快艇 翻覆案持續發燒，陸方第二批人員今天上午由晉江紅十字會秘書長曹榮山率領小三通搭船抵達金門水頭碼頭，隨即展開上午2場、下午1場的閉門會議，據與會人員透露，陸方堅持要真相，雙方立場都很硬，談判破裂，因大陸家屬的入台證今天到期，原本14位家屬與紅會代表全要返回大陸，後來臨上車時又接到指令，最終有7人傍晚先回大陸。

據消息人士表示， 陸方家屬在上午10點多與海巡署副署長許靜芝及陸委會、海基會等相關單位長官閉門會談，雙方還有中場休息時間，雖然會議冗長，但沒有共識，現場不時聽到會議室內的聲音忽然大聲起來，只是無法判斷是哪一方；但雙方都對具體談的內容三緘其口。

據了解，海巡署與家屬在談判過程並不愉快，雙方各有堅持，後來下午14點展開的閉門會談更是不到半小時就宣布結束，之後就有消息傳出雙方談判破裂，大陸家屬要全部撤離返陸。

到了16點多，大陸家屬團一度14人全上了遊覽車準備出發去碼頭搭船，結果車子要啟動時，忽然接到北京國台辦指令，又說不走了，大家都下車，沒到5分鐘又說走一半人，變來變去，讓現場的記者與工作人員都超傻眼，不知道在演哪齣。

最終有7人先返回大陸；7位留下來的團員，包括曹榮山、紅十字會高級顧問李朝暉、顧問許偉偉、晉江紅十字會顧問莊東航 與晉江紅十字會顧問黃天定，還有2位家屬代表。