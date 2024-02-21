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路透：台灣晶片公司蜂擁到日本 加速脫鉤中國

編譯黃淑玲／綜合外電
台積電日本熊本晶圓一廠興建時的檔案照片。（路透）
台積電日本熊本晶圓一廠興建時的檔案照片。（路透）

路透今（22）日報導，日本努力重建半導體產業得到一劑強心針,，因為愈來愈多的台灣晶片公司前去拓展事業，不僅是為支持台積電的新廠，他們對日本半導體產業前景也感到鼓舞。

美中科技戰，華府現在要限縮北京發展先進半導體，因而強化了與盟友間的夥伴關係。全球半導體產業的結盟態勢和優先順序有了改變，促成台灣晶片業者這股蜂擁入日潮。

路透以世芯為例證，看業者的脫鉤中國的趨勢。了解情況的消息來源對路透說，這家專長客製化晶片，亦即「特殊應用積體電路」（ASIC）的晶片公司，2022年時研發工程師的基地在中國，現在已經開始將研發人員移到海外，其中許多工程師是轉到日本。

世芯表示，公司在日本、北美和台灣都有在招募人才，對於人事議題拒絕進一步置評。

世芯日本公司總經理Hiroyuki Furuzono則是說：「我們預期日本半導體市場將成長，持續爭取日本ASIC商機，而且已經投入多個優良專案。」

根據路透的計算，過去兩年來，至少有九家台灣晶片公司已到日本建立據點或擴大在日本的營運。

晶片設計公司力旺兩年前到鄰近東京的橫濱設立公司，現有11名員工。力旺總經理何明洲表示，「我們建立辦公室之後，我們與客戶有更頻繁的溝通，他們比較願意以日語和我們當地同仁討論，所以業務現在蒸蒸日上」。

消息人士指出，愈來愈多台灣半導體業者尋求在日本增加部署或是首度進軍日本市場。又逢日圓走貶，更容易下決定。

日本目前在半導體產業鏈當中，在材料與製造設備方面居領導地位。不過晶片製造這一環，由1980年代的全球市占約50%，降至目前的10%。當時的製造部門轉弱主要因為與美國的貿易關係緊張，同時又有台灣與南韓對手競爭。

近年因新冠疫情出現晶片短缺，以及美國的鼓勵，日本意識到半導體攸關經濟安全，大力重建半導體產業。

本周六，台積電在熊本的第一座晶圓廠將舉行開幕典禮。與台積電在美國亞利桑那州工廠建設遭遇問題相比，在日本南部九州島的建廠順利按計畫前進，已經宣布要再蓋第二座廠，總投資額超過200億美元。日本的工作文化與台灣自然接合，與日本政府的溝通無礙，而且補助金相當慷慨。

White Oak資本投資主管Nori Chiou說：「半導體強國的核心實力，不是只靠領頭的公司，而在整個強健的生態系。」他認為，日本政府主動支持，又給出大額補助，將政治干預降到最低，讓日本的豐碩進展較其他國家勝出許多。

也在積極布局日本市場的台灣晶片公司還包括：也將向日本政府申請補助的力積電54美元晶圓廠投資案，以及台積電供應商創意、閎康、明遠精密、帆宣等。

丸紅商社經濟研究主管Takamoto Suzuki表示，與中國脫鉤的趨勢在可見的將來會持續下去，不過日本可能沒有足夠的年輕科技產業工作者，來滿足半導體業蓬勃發展所需人力。將近20年來，儘重政府和大學都鼓勵學生進入這領域，但日本半導體相關產業的就業人數仍然減少了20%。

日本 晶片 台積電

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