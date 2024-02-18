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韓國瑜新春團拜：期許火車頭引擎添滿動力 立院栓緊螺絲

記者侯俐安／台北19日電
立法院長韓國瑜。(本報資料照片)
立法院長韓國瑜。(本報資料照片)

台灣立法院於台北時間19日上午新春團拜，立法院長韓國瑜表示，明天開議，希望所有立委一起為國為民理性監督，充分討論，立法院是國家的火車頭，不僅要為引擎添滿動力，也要引導國家迎向更美好的未來；立法院職員螺絲要栓緊，不教而殺謂之虐，希望每個環節都做好。

藍綠白立委踴躍出席團拜，韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨黨團總召傅崐萁、民進黨黨團總召柯建銘，民眾黨由黨團副總召黄珊珊出席，黨團總召黃國昌未出席。

韓國瑜說，春節期間，他走訪民間弱勢團體，希望立法院同仁能一同秉持這樣的信念，多關心社會各角落辛苦的民眾。他希望藉由開工日，立下嶄新希望與目標，他身為立法院長，對內要通過各種福國利民法案，落實苦民所苦與民眾期待，對外要推動外事活動，因應國際情勢變化、外交空間與需求。

韓國瑜表示，這屆很多新科立委，是立法院的生力軍，相信未來法案推動，可以灌入一股活水。全國民眾眼睛都睜得大大的，看著嶄新立法院，希望每一位立委了解，人民在意的每一件小事，都應是立委心中的大事。

韓國瑜指出，這是他第一次擔任立法院長，希望大家可以把他當成新同學，這是一個大家庭。很多人在關注這次三黨不過半，但從另一個角度，何嘗不是代表台灣社會各種多元的聲音。

韓國瑜說，沒有一個立委或黨團聲音是獨大的，每一位立委，大大小小都要一視同仁的尊重。彼此要認知到我們都是一家人。多年後，回首前程，每個立委都會有溫暖的感覺。

韓國瑜表示，本屆第一次會期明天開議，希望所有立委了解，一起為國為民理性監督，任何法案、預算要充分討論，立法院是國家的火車頭，我們不僅要為引擎添滿動力，也要引導國家迎向更美好的未來。

韓國瑜說，立法院職員這麼多，他也要警惕大家，任何立法院的一舉一動，都是被高度關注的，螺絲一定要栓緊，不教而殺謂之虐，如果再出問題，即使是新春團拜，他也要善意提醒，每一個環節都要做好，這是對立法院同仁深深的期許及對自己的要求。

韓國瑜 預算 國民黨

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