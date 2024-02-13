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富國島遭丟包 滯留旅客全數返台

記者甘芝萁／台北即時報導
位於北市新生北路的年代旅遊，13日因年假大門深鎖。記者林俊良／攝影
位於北市新生北路的年代旅遊，13日因年假大門深鎖。記者林俊良／攝影

春節期間旅客遭丟包富國島事件爭議不斷，在台灣政府及業者出面協調後，767位旅客共分4航班，分別於13、14日陸續回到台灣。原本年代旅遊（美加國際旅行社）並未支付14日返台的越竹航空包機款項，經過協調，越南越竹航空基於人道主義及保障台灣旅客權益，最終仍決定派遣飛機載運旅客返回台灣。

台交通部觀光署表示，767位旅客共分4班班機回台，包括2月13日1班，已回台旅客154人，2月14日共有3班，旅客共613人。14日預定飛航回台的兩班越捷航空包機，年代旅遊已付款，但另一班越竹航空包機尚未付款，13日經年代旅遊與越竹航空協調後，班機將照常起飛載旅客回台。

林大鈞：待旅客回台會說清楚

不過，年代旅遊負責人林大鈞13日一早仍堅稱，所有旅客的電子機票票號都取得。他表示，當初出團前就和越南地接的WInnER國際旅行社說好採月結制，預定本月26日前付清款項，但WInnER國際旅行社一再放出謠言，並恐嚇客人收取團費，非常惡劣，所有真相會等旅客順利抵台後，開記者會一次說清楚。

越南越竹航空台灣總代理、慶則旅行社董事長張志嘉13日表示，林大鈞稱在過年期間銀行無法取款，以致無法如期付款，不知道如何讓旅客回台，但基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，最終決定派遣飛機載運旅客返回台灣。

交通部觀光署表示，此次糾紛因年代旅遊積欠越南當地地接旅行社團費，造成部分地接旅行社不接待台灣旅客。此次共有4個地接社，其中1個發出公告額外向旅客收費，引起紛爭，造成旅客行程中斷；後來經過協調，雙方雖恢復行程，但已中斷一、兩天，影響旅客權益。

觀光署表示，已請品保協會成立專案小組，由專責窗口受理所有消費爭議；至於年代旅遊是否違反旅行業管理規則，觀光署也將蒐集具體事證。

越南 觀光

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