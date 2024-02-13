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資安報告：台灣大選前24小時 與中國有關網攻倍增

中央社華盛頓13日綜合外電報導
資安公司Trellix最新報告指出台灣受到的網攻活動大增。(Business Wire/美聯社)
資安公司Trellix最新報告指出台灣受到的網攻活動大增。(Business Wire/美聯社)

最新公布的報告顯示，在1月13日台灣大選前24小時，與中國有關的網路攻擊者似乎在最後一刻大舉行動，企圖干擾這場選舉，但仍不清楚這場突襲行動的確切目標和達到多少成效。

美國之音（VOA）報導，美國資安公司Trellix今天公布最新報告，研究人員表示台灣受到的網攻活動大增，在1月13日台灣總統大選前的24小時，對台灣機構的網攻銳增逾一倍。報告說：「惡意網攻從1月11日的1758起，暴增至1月12日的超過4300起。」

根據報告，多數網攻似乎集中在政府辦公室、警察部門及金融機構，這些攻擊聚焦於內部通訊、警方報告、銀行對帳單及保險資訊。

不過，這些網攻似乎來得快、去得也快，網攻活動隨後似乎減弱，在1月13日選舉日當天僅偵測到1000多起網攻。Trellix首席威脅情報研究員Anne An對美國之音說：「這次的攻擊模式很不尋常。」

她說：「我們看到許多來自中國的進階持續性威脅（APT）攻擊者，他們入侵後保持低調，持續存在。」

Trellix正在繼續審查數據。Anne An表示，一種解釋可能是中國威脅攻擊者迫切希望找到影響台灣選舉的方法，以期在最後一刻拋出震撼彈，改變民眾的看法。

她說，他們很可能「在做最後一搏，試圖深入挖掘財務資訊、警方紀錄和政府內部通訊，想辦法弄清楚是否能抓到任何把柄」。

Trellix的報告指出，台灣面臨的危險可能尚未結束，台灣大選前一天的攻擊激增，可能是與中國有關的威脅攻擊者長期策略的一環。

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