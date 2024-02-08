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赴中旅遊團停招 侯友宜：若不改善台灣觀光業會越慘

中央社新北8日電
侯友宜說，政府有責任拿出魄力面對、解決兩岸問題，改變觀光業面臨的劇烈挑戰。希望彼此能一起面對問題，中央也要拿出更有效率方式解決。（中央社）
侯友宜說，政府有責任拿出魄力面對、解決兩岸問題，改變觀光業面臨的劇烈挑戰。希望彼此能一起面對問題，中央也要拿出更有效率方式解決。（中央社）

台灣新北市長侯友宜說，觀光產業這幾年非常難過，此時又宣布不能組團到中國，是雪上加霜，如果不改善，相信台灣觀光產業只會越來越慘，政府有責任拿出魄力面對、解決兩岸問題。

交通部觀光署昨天宣布，由於中國迄今未就中客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，即日起停止招攬前往中國旅行團，不過今年3到5月底已招攬成團者仍可出團。

侯友宜8日到新北市政府警察局保安警察大隊慰勞勤務大樓執勤員警後接受媒體聯訪時說，這幾年觀光產業界非常辛苦，是非常難過的一年，此時政府又宣布不能組團到中國，對旅遊業雪上加霜，如果不改善，相信台灣觀光產業只會越來越慘。

侯友宜說，政府有責任拿出魄力面對、解決兩岸問題，改變觀光業面臨的劇烈挑戰。希望彼此能一起面對問題，中央也要拿出更有效率方式解決。

針對台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波。侯友宜說，中央或地方政府都有責任嚴格把關食安，第一時間檢驗出來，就要相信科學來說話，有多少證據說多少話，一切回到科學根本。檢驗出來就要嚴格把關溯源，搞清楚來龍去脈，這是科學問題，大家要重視。

侯友宜表示，以新北市來說，不但重點時間會加強查察食安問題，平時就要落實食安管控，新北市在各方面只要跟各縣市有關就會配合，新北一定嚴格落實食安把關，同時與中央、其他縣市一起合作，讓人民在食安得到更好保障。

觀光 侯友宜

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