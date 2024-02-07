我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩字

世說新聞╱親測Cybertruck Tesla華人設計師這麼說

蔡英文官邸接見小池百合子 盼深化台日合作交流

中央社台北7日電
圖為蔡英文抱著愛貓「蔡想想」與小池百合子（右）合影。 圖取自台灣總統府網站
圖為蔡英文抱著愛貓「蔡想想」與小池百合子（右）合影。 圖取自台灣總統府網站

台灣總統蔡英文今天接見日本東京都知事小池百合子訪團時指出，台灣和東京在消防與教育等各領域有很多互動，期盼台日未來能有更多交流合作機會，關係也越來越好。

蔡英文晚間在臉書發文的照片也顯示，在官邸的會見過程，總統認養的搜救犬「樂樂」，以及貓咪「想想」等毛小孩也都入鏡。

蔡英文今天在官邸接見「日本東京都知事小池百合子訪問團」，總統府會後透過新聞稿表示，蔡英文致詞時指出，小池在台灣非常知名，也是台灣的好朋友，且親自參與2019年的「TAIWAN PLUS」活動以及去年的「台灣形象展」，非常感謝小池的支持。

蔡英文指出，台灣和東京在消防和教育等各項領域，都有很多交流，數位發展部長唐鳳在台灣疫情期間建立系統，讓民眾可以登記施打疫苗，讓疫苗接種流程快速有序，很高興小池此次也與唐鳳討論相關議題。

蔡英文說明，台灣與日本共同經歷過許多挑戰，一直是相互扶持的夥伴，小池也是台灣在日本的好朋友，希望未來雙方有更多交流合作機會，也期盼台日關係發展能越來越好。

日本石川縣能登半島日前發生地震，小池致詞時率先感謝台灣踴躍捐助善款、協助日本賑災，也提到東京相當重視防災相關訓練，並與台北市消防局有合作演練計畫。她提到，防災是守護民眾生命非常重要的課題，相信也是台日兩國共同的使命，未來應在此領域持續加強合作。

小池也感謝唐鳳在疫情嚴峻時的協助，讓她了解數位力量的重要性，台灣擁有相當優秀的數位人才與技術，希望台日能各自發揮數位的強項，持續強化交流與合作。

總統蔡英文7日在官邸接見日本東京都知事小池百合子訪團。圖取自台灣總統府網站
總統蔡英文7日在官邸接見日本東京都知事小池百合子訪團。圖取自台灣總統府網站

蔡英文 日本 疫情

上一則

瘦肉精哪裡來？全台僅1廠進口 1克3萬美元 比黃金鑽石貴

延伸閱讀

美國因素、安全考量 蘇起：蔡登太平島可能性很小

美國因素、安全考量 蘇起：蔡登太平島可能性很小
捍衛主權不分朝野 江啟臣：支持蔡英文登太平島

捍衛主權不分朝野 江啟臣：支持蔡英文登太平島
捍衛主權不分朝野 藍委支持蔡英文登太平島

捍衛主權不分朝野 藍委支持蔡英文登太平島
綠挺蔡英文登太平島 白憂增緊張情勢促審慎考慮

綠挺蔡英文登太平島 白憂增緊張情勢促審慎考慮

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
民眾黨主席柯文哲2日出席民眾黨國會助理研習營，駁斥國會龍頭選舉的「電話門」爭議。（記者余承翰／攝影）

柯文哲駁主動喬國會龍頭白綠合作 醫界大老打臉

2024-02-03 01:30

超人氣

更多 >
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大

12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大
加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元