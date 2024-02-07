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陸小芬繼女當街遭痛毆 內情不單純？黑幫兄弟這樣說

記者張宏業／台北即時報導
陳沂懷疑遭人當街毆打幕後有黑幫操盤。圖／本報資料照片
陳沂懷疑遭人當街毆打幕後有黑幫操盤。圖／本報資料照片

網紅陳沂5日在台北市松山區遭黃姓男子當街痛毆，事後在立委陳菁徽、徐巧芯、市議員鍾沛君陪同下開記者會，強調整起事件就是預謀犯罪。儘管涉案的黃姓男子聲稱認錯人，但看在黑幫兄弟眼裡，這起暴力事件若說沒兄弟介入，恐怕不易讓人信服，黃男的說詞是標準切割模式，「是基本ABC」，檢警過濾黃男手機及清查相關金流，或許能找到蛛絲馬跡，但如果中人斷點做得好，想找出影武者，真相難大白。

黑幫兄弟說，道上兄弟很少會主動「修理」女性，因為這不是什麼光彩之事，就算犯了什麼禁忌，頂多也就潑漆或砸車警告，像名嘴許聖梅2014年上節目評論時事，得罪竹聯幫平堂，後來參加飯局要離去時，遭埋伏的2名歹徒潑灑油漆，儘管震驚社會，但那次的事件並沒有動手傷人。反觀陳沂這次被當街施暴，高度懷疑是有仇家找花錢打手「動人」。

陳沂嗆辣敢說的言論，過去得罪過不少人，對象包括演藝圈人士及知名網紅。據了解，被陳沂嗆過的人當中，有特定人私下跟本省掛兄弟走得很近，不僅經常出入公開場合吃飯，還曾多次合影PO文曬照「惦行情」；由於黃男案發前1小時就驅車抵達事發地點，檢警也懷疑內情不單純，目前已從相關線索展開追查。

黑幫成員指出，兄弟動手有行情價，價碼通常在20至40萬元之間，若以30萬來說，普通傷害罪法院通常都是判2至3個月徒刑，換算易科罰金就是6到9萬元，再扣掉民事侵權行為損賠、中間人抽佣，打手實際能拿到的錢不到10萬元。

如果對象是陳沂這樣的名度網紅，警方一定會有很大的輿論壓力，研判大哥教唆小弟動手的機會不高，反倒是當事人私下透過管道，找缺錢花用的小兄弟洩憤可能性較大。

陳沂的家世背景不俗，她父親是前台北市議員陳俊源，1988年捲入榮星花園弊案被調查局偵辦，母親陳雪芬是律師，後來父母離婚，父親與金馬影后陸小芬再婚。道上兄弟說，「要弄陳沂，除非斷點做得好，否則要付出代價的」。

陳沂被毆後在臉書貼文表示，「我不好，很害怕」。陳菁徽說，過去行政院長陳建仁提出「精進掃黑行動方案」，但黑幫仍持續盛行，提醒網路自媒體新興產業，產值、資金匯集、聚眾速度不輸傳統產業，網路自媒體恐成為黑幫藏匿溫床。

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