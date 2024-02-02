台灣工具機流入俄羅斯製造武器？ 公司負責人：對此沒回應

華盛頓郵報報導，俄羅斯進口了台灣的精密機器製造設備，這些設備可用於製造武器。圖為俄羅斯軍隊坦克2022年7月29日在烏克蘭頓內次克地區巡邏。(路透)

華盛頓郵報報導，俄羅斯 貿易進口商I Machine Technology公司自去年1月以來，從台灣進口了價值逾2000萬美元由電腦控制的精密機器製造設備，這些設備可用於製造武器。而該公司主要的銷售對象為俄語系國家；該公司游姓負責人今表示，對此沒有回應。

根據華郵 取得的貿易紀錄和俄羅斯稅務文件顯示，台灣製造的高精準電腦數值控制工具機，幾乎在I Machine Technology去年1月至7月的進口量裡占了百分之百，而I Machine Technology在這段期間的銷售對象主要就是俄羅斯國防產業。紀錄顯示，這家俄羅斯企業還把台灣進口設備提供給俄羅斯秘密機構，用來大量製造用於俄烏戰爭的攻擊型無人機。

台灣公司涉及賣工具機零件給俄羅斯，再被轉售給俄羅斯國防產業，製造攻擊型無人機。據了解，該公司生產工具機，包括CNC車床、銑床、磨床等金屬加工設備，以及刀具配件的外銷，主要市場為俄語系國家、歐洲、東南亞 及印度。

記者今日(2日)前往該公司，詢問該公司游姓負責人對此是否要對外說明，游姓負責人僅簡單回應說「沒有，感謝」。