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當立法院長的第1天 韓國瑜沒進立院、下午拜會白營

記者周佑政、屈彥辰／台北即時報導
新任立法院長韓國瑜上班首日沒有公開行程。（本報資料照片）
新任立法院長韓國瑜上班首日沒有公開行程。（本報資料照片）

新任立法院長韓國瑜上班首日沒有公開行程，據了解，韓國瑜今天安排多個私人拜會行程，其中表定下午拜訪民眾黨立院黨團，不過民眾黨團對拜會時間、形式尚在討論，是否成行還未確定。此外新會期首次朝野黨團協商下周一登場，預計討論開議日程，「韓院長」的立院處女秀，正緊鑼密鼓準備中。

韓國瑜今早並未進入立法院長辦公室，據了解，韓上午有私人拜會行程，下午預定拜訪民眾黨團，但不涉及具體討論事項，主要是為了新會期展開禮貌性拜會。

下周一下午3時朝野黨團擬針對開議日程協商，這是韓國瑜主持國會議事初試啼聲，韓國瑜本人與院長辦公室正積極準備中。

針對開議日程，民眾黨立委黃國昌昨天表示，國、民兩黨昨天在正副院長選舉時私下討論後，國民黨團書記長洪孟楷告知他，預計2月23日開議，而他立刻反對，「拖到23號，太離譜了」，並回應他的底線是2月16號。

對此，民進黨團書記長莊瑞雄說，馬上就要過農曆新年，立法院的慣例是2月下旬開議，有慣例就循慣例，黃國昌主張2月中開議，「真的沒有差這幾天」。選舉已經結束了，不要再為了創造聲量吼來吼去，新國會應該有新氣象，倘若黃國昌真的無法接受，也可以在朝野協商時向院長韓國瑜反應。

國民黨團書記長洪孟楷說，韓國瑜昨日當選立法院長確認後，即馬不停蹄跟各黨團確認，下周一召開黨團協商，針對開議日期，現有兩個時間點，一是2月16日，另一是2月23日，國民黨團無預設立場，國民黨團也提醒，2月16日是大年初七，2月23日是大年初十四，兩個都是在農曆元月十五之前，也就是過年期間，後續決定如何，前述兩個時間點是可以的，國民黨團更希望的是行政部門做好準備。

洪孟楷透露，行政院長陳建仁方面昨日送來施政報告，報告書裡了無新意，對很多國人關心的議題並無具體回應，如果說行政部門用得過且過，當作例行公事的態度，立法院絕對無法接受，下周一會討論何時開議，但是行政院有無準備好，這才是關心的重點。

韓國瑜 國民黨 民進黨

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