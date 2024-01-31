我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登支持度再下滑 跌至38% 選民憂心兩大問題

參議員轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

台立院第11屆立委報到 新國會龍頭恐進入第二輪選舉

中央社╱台北1日電
第11屆立法委員報到，立委於8時至9時30分簽名報到，並走紅地毯進入議場，於議場內宣誓就職。（記者林銘翰／攝影）
第11屆立法委員報到，立委於8時至9時30分簽名報到，並走紅地毯進入議場，於議場內宣誓就職。（記者林銘翰／攝影）

立法院第11屆立委今天報到，也將選出新任立法院正、副院長。立法院長選舉部分，由於新國會三黨不過半、藍綠白自推人選，難以在第一輪就分出高下，恐進入第二輪選舉，結果預料將於中午過後出爐。

第11屆立委今天報到、宣誓就職，也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。按照規畫，立委於8時至9時30分簽名報到，並走紅地毯進入議場，於議場內宣誓就職。

為使就職典禮順利進行，立法院人員昨天進行預演，議場前也鋪起紅地毯，並拉起紅龍劃分採訪區與觀禮區。

第11屆立委中，國民黨立委韓國瑜、民進黨立委王世堅、台灣民眾黨立委黃國昌等人，過去曾擔任過立委，這次重返立法院，引起各界關注。國民黨立委謝龍介、民進黨立委黃捷、民眾黨立委黃珊珊等人則是首度擔任立委，預料他們將成媒體採訪焦點。

至於各界矚目的立法院長選舉投票，按照規畫，於10時30分至12時在議場舉行、中午12時至12時30分開票。立法院副院長選舉投票則於下午2時30分至下午4時在議場舉行、下午4時至下午4時30分開票，預計下午5時新任立法院長、副院長於立法院簡報室就職宣誓。

不過，由於正副院長都可能進入第二輪投票，因此相關時程都可能順延，正副院長就職宣誓可能會延後到晚間。

各黨在新國會的席次，國民黨加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。

對於立法院正副院長選舉，國民黨推出韓國瑜、立委江啟臣角逐，民進黨則是由不分區立委游錫堃、立委蔡其昌參戰，爭取立法院長、副院長連任。民眾黨團則一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。

至於立法院副院長投票動向，新任民眾黨團總召黃國昌昨天表示，立法院長結果出爐後，民眾黨將開會討論做最後決定，若有必要，才會推副院長人選；但若黃珊珊能得到兩大黨支持，順利出任立法院長，民眾黨將不再推派副院長人選。

根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前二名重行投票，以得票比較多數者為當選。

換言之，以目前的情況來看，在立法院長選舉部分，三黨若都投給自己推薦的人選，韓國瑜、游錫堃、黃珊珊在第一輪選舉都將無法取得過半票數，就將進入第二輪選舉。

投票 國民黨 民進黨

上一則

歐洲學者看選後台歐關係：歐盟對台海和平可以做更多

下一則

稱黃珊珊是女版韓國瑜 柯建銘嗆：不可能換雞肋副院長

延伸閱讀

台灣第11屆立委2/1報到 藍綠白競逐國會龍頭

台灣第11屆立委2/1報到 藍綠白競逐國會龍頭
重磅快評╱擋下「韓院長」 賴清德可能的3套劇本

重磅快評╱擋下「韓院長」 賴清德可能的3套劇本
「韓國瑜當議長是國安風險」柯建銘：立法院戰場序幕已拉開

「韓國瑜當議長是國安風險」柯建銘：立法院戰場序幕已拉開
台立法院龍頭選舉 賴清德喊話民眾黨：第2輪支持最好人選

台立法院龍頭選舉 賴清德喊話民眾黨：第2輪支持最好人選

熱門新聞

（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
相較於川普（右）不在乎台灣，拜登曾四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。（美聯社）

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

2024-01-29 21:55
前總統川普。（路透）

川普已變得更難預測 重返白宮對台是利是弊 分析家看法不一

2024-01-28 06:36

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬