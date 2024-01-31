台立院第11屆立委報到 新國會龍頭恐進入第二輪選舉

第11屆立法委員報到，立委於8時至9時30分簽名報到，並走紅地毯進入議場，於議場內宣誓就職。（記者林銘翰／攝影）

立法院第11屆立委今天報到，也將選出新任立法院正、副院長。立法院長選舉部分，由於新國會三黨不過半、藍綠白自推人選，難以在第一輪就分出高下，恐進入第二輪選舉，結果預料將於中午過後出爐。

第11屆立委今天報到、宣誓就職，也將投票 選出立法院正、副院長，並宣誓就職。按照規畫，立委於8時至9時30分簽名報到，並走紅地毯進入議場，於議場內宣誓就職。

為使就職典禮順利進行，立法院人員昨天進行預演，議場前也鋪起紅地毯，並拉起紅龍劃分採訪區與觀禮區。

第11屆立委中，國民黨 立委韓國瑜、民進黨 立委王世堅、台灣民眾黨立委黃國昌等人，過去曾擔任過立委，這次重返立法院，引起各界關注。國民黨立委謝龍介、民進黨立委黃捷、民眾黨立委黃珊珊等人則是首度擔任立委，預料他們將成媒體採訪焦點。

至於各界矚目的立法院長選舉投票，按照規畫，於10時30分至12時在議場舉行、中午12時至12時30分開票。立法院副院長選舉投票則於下午2時30分至下午4時在議場舉行、下午4時至下午4時30分開票，預計下午5時新任立法院長、副院長於立法院簡報室就職宣誓。

不過，由於正副院長都可能進入第二輪投票，因此相關時程都可能順延，正副院長就職宣誓可能會延後到晚間。

各黨在新國會的席次，國民黨加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。

對於立法院正副院長選舉，國民黨推出韓國瑜、立委江啟臣角逐，民進黨則是由不分區立委游錫堃、立委蔡其昌參戰，爭取立法院長、副院長連任。民眾黨團則一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。

至於立法院副院長投票動向，新任民眾黨團總召黃國昌昨天表示，立法院長結果出爐後，民眾黨將開會討論做最後決定，若有必要，才會推副院長人選；但若黃珊珊能得到兩大黨支持，順利出任立法院長，民眾黨將不再推派副院長人選。

根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前二名重行投票，以得票比較多數者為當選。

換言之，以目前的情況來看，在立法院長選舉部分，三黨若都投給自己推薦的人選，韓國瑜、游錫堃、黃珊珊在第一輪選舉都將無法取得過半票數，就將進入第二輪選舉。