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國民黨祭黨紀防跑票 朱立倫籲民進黨勿搞爛立法院選舉

記者鄭媁／台北31日電
國民黨主席朱立倫今主持中常會。(記者鄭媁／攝影)
國民黨主席朱立倫今主持中常會。(記者鄭媁／攝影)

國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，明天是台灣政治關鍵時刻，民進黨若動用司法壓迫，政治利益交換，或是權位的勾結，搞爛明天立法院正副院長選舉，就是讓台灣進入最黑暗的一面，國民黨會祭出最嚴格黨紀，絕不容許任何跑票。

朱立倫指出，新一屆立法院明天正式成立，全民期待國民黨作為國會最大政黨，也是最主要的在野力量，能發揮監督能量，讓國會過去沒辦法發揮的監督力量，或是政府黑暗的一面揭露出來，讓大家全民見證國民黨的戰鬥力、全力為為民眾打拚的決心。

朱立倫表示，新一屆的國會立院黨團，從一開始就展現團結，不管是全黨一致提名韓國瑜、江啟臣成為正副院長的候選人，也謝謝國民黨立委賴士葆有器量，願意讓整個黨團結在一起。國民黨立委傅崐萁在大家一致掌聲中當選總召，也謝謝國民黨立委林思銘、洪孟楷協調，分別當選首席副書記長與書記長，大家都就戰鬥位置，面對明天新一屆國會。

朱立倫說，已經當選總統的民進黨主席賴清德，民進黨要把台灣的民主政治推向黑暗念，還是走向新的時代，明天是關鍵時刻，如果民進黨動用司法壓迫，政治利益交換，或者是權位勾結，搞爛明天立法院正副院長的選舉，就是讓台灣進入最黑暗的一面。

朱立倫指出，民眾黨有民眾黨的立場，民進黨有民進黨的立場，相信明天是一個里程碑。從明天過後，國民黨團所有力量不但發揮在監督政府，也要讓過去貪汙腐化的一面呈現出來，讓民進黨鴨霸的時代終結。

朱立倫說，每一項國會改革方案，在第一會期會快速推出；民眾關心的重大民生法案，也會陸續推出，並和所有有志之士共同合作，包含所有在野力量，以及有心改革的民進黨朋友，一起把這些改革法案一一通過，讓台灣展現第三波民主改革的轉捩點。

國民黨 民進黨 賴清德

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