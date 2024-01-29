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解放軍艦常態部署台灣周邊 學者：營造控制台海既定事實

中央社台北29日電
圖為解放軍東部戰區海軍某護衛艦支隊多艘艦艇。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）
圖為解放軍東部戰區海軍某護衛艦支隊多艘艦艇。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）

時任眾院議長裴洛西訪台後，解放軍艦常態部署於台灣周邊海域。專家分析，此舉除偵蒐台灣東部電子訊號，對巴士海峽潛艦走廊進行戰場經營，也藉此營造控制這些海域的既定事實，達到「秀國旗」目的；台國軍採「一對一」監控有其必要性，但應強化軍事投資、落實國艦國造能量。

日本讀賣新聞引述多名政府相關人士透露，2022年8月時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，引發中國在台灣周邊大規模軍演，約從那時起，解放軍就在台灣周邊海域常態部署4艘軍艦。

報導說，這些解放軍艦主要部署台灣周邊4個端點，分別為日本最西端的沖繩縣與那國島周邊、與那國島與菲律賓間、台灣西南方與台灣北方海域。

台國防部晚間回應，針對解放軍演訓動態，國防部運用聯合情監偵機制，均能嚴密掌握，確保國家安全，且台國軍秉持「備戰不求戰，應戰不避戰」態度，戮力戰備整備，深化防衛作戰能量。

前台灣海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓認為，中國擅長逮到藉口便得寸進尺，例如，釣魚台議題是台灣、日本及中國3方共同擱置的議題，但日本政府買下釣魚台3島嶼後，中共便常態性部署2至3艘海警船於釣魚台附近海域，同類型手法亦運用於台海周邊。

江炘杓提到，裴洛西訪台，讓中國找到可進一步壓縮台灣空間的藉口，並在台灣北部、西南海域等地常態部署軍艦；因為中共船艦數量多，能藉由不同船艦輪流部署特定區域，台灣雖能掌握解放軍艦動態，但採「一艦對一艦」的監控模式也讓海軍疲於奔命。

江炘杓指出，「一對一」監控除可能影響海軍官兵的休假，最重要的是船艦高頻率的出勤，容易讓妥善率下降，但面對解放軍相關舉措，此為台灣不得不面對的課題；畢竟，全世界不可能有廉價的國防，若要有嚇阻作用，就必須要軍事投資，包括籌購足量的後勤零附件、落實國艦國造政策等作為。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑分析，中共藉由常態性部署軍艦在上述海域，可對想馳援台海戰場的美國、日本或友盟國家發揮嚇阻作用，並營造出控制上述海域的既定事實，達到「展示國旗」（showing the flag）的目的。

不過，林穎佑指出，中國雖然頻頻秀肌肉，美國、日本也會有應對方式，例如日本近年開始強化「以岸制海」能力，以應對潛在的海上威脅。

台國防院學者蘇紫雲認為，中共常態性部署軍艦於上述海域，最主要的戰略方向，仍在補充解放軍岸基及空警機透過雷達獲取情報的不足之處，特別是台灣東部有中央山脈屏蔽，解放軍較難偵蒐。

蘇紫雲指出，解放軍藉常態性部署軍艦方式，一方面獲取電子訊號，在戰時能對台灣遂行「反介入/區域拒止」（A2/AD），另一方面也能在俗稱「潛艦走廊」的巴士海峽進行戰場經營，獲取水文資料，以供中共潛艦部隊使用。

對此，江炘杓也提到，巴士海峽是潛艦重要通道，無論是台灣、中國甚至美日，每隔一段時間都會投擲偵測器，藉以掌握溫度、深度等水文資料，以利進行戰場經營。

蘇紫雲強調，根據國際能源署統計，日本92%、韓國65%的能源運輸均經過台海，而聯合國永續發展委員會統計，歐洲、東北亞航運占全球26%，美國國務院亦指出，全球50%大型貨輪航經台海；此均顯示台灣除彰顯民主自由價值的重要性外，更身處關鍵戰略位置，牽動印太區域的經濟命脈。

解放軍 日本 中共

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