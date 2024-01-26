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韓國瑜若非立法院長？ 江啟臣：果斷退出副院長選舉

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣共組「韓江配」，角逐立法院正副院長。江啟臣26日表示，韓江配如果沒有院長，他會退出副院長選舉，信守與韓國瑜「同進同出」的政治承諾。（本報資料照片）
國民黨不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣共組「韓江配」，角逐立法院正副院長。江啟臣26日表示，韓江配如果沒有院長，他會退出副院長選舉，信守與韓國瑜「同進同出」的政治承諾。（本報資料照片）

國民黨不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣共組「韓江配」，角逐立法院正副院長。江啟臣今表示，韓江配如果沒有院長，他會退出副院長選舉，信守與韓國瑜「同進同出」的政治承諾。

江啟臣表示，這次立法委員的選舉結果，展現了反對國會一黨獨大、多數暴力的新民意，更期待新國會更能發揮監督制衡力量，有效揭腐清弊、找回公平正義，因此樂見也支持任何能讓國會更透明、監督更有力的國會改革方案，未來共同討論，合作修法，讓立法院校正回歸應有的憲法角色。

江啟臣提到，國民黨這次努力不夠，未能過半，但身為立法院最大多數，國民黨真心誠意推動在野合作，他也承諾願將副院長一職優先禮讓民眾黨提名人選，就是要結合所有力量，一起捍衛國會尊嚴，發揮監督制衡，終結行政濫權，才能不負800多萬民意的期待。

江啟臣強調，「我們不會忘記人民的託付與期待！韓江配如果沒有院長，我必會果斷退出副院長選舉，信守與韓市長『同進同出』的政治承諾。韓國瑜市長與我的初衷不會改變，我們會繼續以民為本，做人民的大喇叭，一起用力監督政府，為我們的民主價值、人民的公平正義，不斷勇敢發聲！」

江啟臣 國民黨 韓國瑜

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