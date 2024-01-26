我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

狂踩妻頭臉50次再性侵、燒陰毛、拍裸照致死 屏東人夫判無期定讞

記者林孟潔／台北即時報導
屏東一名男子因與妻子吵架，竟狂踩妻子頭臉導致重傷，還趁機性侵、拍裸照，最後雖將妻子送醫，但為時已晚。圖為家暴示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）
屏東一名男子因與妻子吵架，竟狂踩妻子頭臉導致重傷，還趁機性侵、拍裸照，最後雖將妻子送醫，但為時已晚。圖為家暴示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

台灣屏東縣曾姓男子三年前和妻子在回家途中爆發衝突，他揮拳毆打妻子、賞巴掌，用腳狂踩對方頭臉部至少50次，趁妻子昏迷再以手指性侵，拿打火機燒陰毛，並用手機拍妻子裸胸和下體照片，最終妻子傷重不治，最高法院依殺人、乘機性交等罪判無期徒刑定讞。

曾（45歲）和同年齡的妻子2021年12月15日晚間9時許，到友人住處喝酒，兩人隔日凌晨先後離開，但曾遲遲等不到妻子回租屋處，再度回頭尋找，兩人在回家途中發生爭執，曾被妻子言語刺激後，當街揮拳毆打、掌摑妻子，用左腳重踩妻子頭臉部至少50次，以膝蓋重壓、身體躍起再重壓妻子腹部至少10次，妻子陷入昏迷。

曾見妻子失去意識，且褲子被拉至腳邊、上衣掀至頸部，二度以手指性侵，再拔陰毛、以打火機燒陰毛，最後拿手機拍下妻子裸身、胸部、下體等三張照片。

妻子被虐到顏面多處瘀傷、右眉裂傷、門齒斷裂、多處肋骨骨折及肋間出血、腹部多處瘀傷、腹腔內積血超過1000毫升、胰臟出血等。曾事後打119將妻子送醫救治，但急救後仍因頭、胸、腹部多處瘀傷、腹腔大出血而不治。

曾否認犯行，供稱他當時喝醉，「根本不知道自己做了什麼」，也無法控制自己行為，且當時是在大馬路邊，他不可能性侵妻子，更沒有拍私密照片，況且他發現妻子受傷後就立刻叫救護車送醫，沒有殺人動機和犯意，頂多是傷害致死。

法院根據監視器畫面，認定曾虐打、指侵並拍攝私密照片，且曾警詢、一審審理時說「她一直罵我沒用，且一直打我」、「我們兩人從花蓮，騎車來到屏東工作，目的只有一個就是幫她賺取罰金，她很過份，她笑我沒有用」，顯見並未因酒醉影響行為辨識能力。

法院認為曾正值壯年、身形壯碩，從事採收西瓜的工作，卻長時間毆打、掌摑及重踩妻子頭臉部，攻擊妻子毫無防備且柔軟胸腹部，且見對方傷重昏迷，也未及時送醫，反而逾半小時後才撥打119報案求救。一、二審依殺人、乘機性交等罪判無期徒刑，最高法院駁會上訴，全案定讞。

上一則

傳吐瓦魯將由台轉陸 美：鼓勵所有國家擴大與台灣的往來

下一則

「我好愛你」假醫生編愛情陷阱 基隆婦險失財

延伸閱讀

日本女星自爆曾遭下藥性侵 控「大牌歌手」殘忍施暴

日本女星自爆曾遭下藥性侵 控「大牌歌手」殘忍施暴
川普遭控誹謗出庭作證 3分鐘就結束、還違規遭法官訓斥

川普遭控誹謗出庭作證 3分鐘就結束、還違規遭法官訓斥
15歲智障女遭性侵 賓州母告星巴克、校方等疏失

15歲智障女遭性侵 賓州母告星巴克、校方等疏失
想性侵酒女 被吐一身沒得逞…歌手兒判2年8月刑

想性侵酒女 被吐一身沒得逞…歌手兒判2年8月刑

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
成功大學教授王涵青下月將接任國家圖書館長。(本報資料照片)

養蝦科學家接掌國家圖書館 學者：打了圖資界一記耳光

2024-01-17 01:26
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
國民黨立法院長人選，由不分區立委第一名韓國瑜（前）出任應無懸念，民進黨則可能推現任立法院長游錫堃尋求連任，國會將上演「禿子與水牛」大戰。圖／聯合報系資料照片

台新國會龍頭「禿子戰水牛」 他預測最終票數：韓國瑜會贏

2024-01-18 14:00

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒
被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程