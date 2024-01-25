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立法院長投誰？前藍委嗆：柯文哲有種就白綠合

記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（圖）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲（圖）。圖／聯合報系資料照片

立法院長選舉將臨，國民黨前立委陳學聖今表示，民眾黨若投給立法院長游錫堃，就等於是自坐「小綠」，步上時代力量的後塵，其實根本就沒有籌碼，他嗆聲民眾黨主席柯文哲，有種就白綠合。

陳學聖分析，民眾黨的選項有限。投綠就是小綠，投藍變成小藍，投自己就是保送韓國瑜，也會被民進黨打成小藍。民眾黨以時代力量為鑑，一但成為小綠，必將布上時力的後塵，更不要忘記，柯文哲在選前曾說要支持韓國瑜做院長。

清大兼任助理教授何志勇解讀，國民黨並不怕民眾黨跑票投綠，一旦民眾黨選擇向民進黨靠攏，就成為執政者的附庸，國民黨因此能獨占在野的票源，2026、2028再也沒有「三腳督」。這點民眾黨也心知肚明，因此不管民眾黨的動作再大，其實手上並沒有籌碼。

陳學聖說，民眾黨拿翹提了四項合作要件，把自己抬得很高，只有國民黨立委傅崐萁埋單。藍綠若不理民眾黨，民眾黨就扮演不了所謂的「關鍵少數」。他舉1996年民進黨與新黨「大和解」，因扁系立委張晉城跑票，讓施明德錯失立法院長為例，呼籲國民黨不可輕忽民進黨的策反。

針對藍、白的共同政見「不在籍投票」，陳學聖說連他家的印尼看護也可以不在籍投票，連東南亞民主化較慢的國家都做到了，台灣沒有理由做不到。國民黨推不在籍投票已經推了很多年，這跟準立委黃國昌無關。未來第一輪可從監獄先做，工作有國安需要以致當下無法投票的也可以先做。

陳學聖指出，在野如果團結，可以在國會主動立法，520後也可以要求民進黨，應由國會多數來組聯合內閣。民眾黨要走得久一點，不要永遠自視是第三勢力代言人，更不要站在綠的那一邊，不然下場會跟時力一樣，柯文哲有種就白綠合，國民黨不會怕。

何志勇解釋，國外「不在籍投票」的具體方式很多種，共有152國家及地區實施，其中124個國家及地區提供國會議員選舉不在籍投票，88個國家及地區開放總統選舉不在籍投票，至於公投和地方選舉的不在籍投票則分別可見於74、24個國家及地區。民主政治應該是要鼓勵更多公民參與，而不是限制他們投票。藍白在新一屆的國會可以透過理念結合，推動「不在籍投票」就會是很好的開始。

何志勇感嘆，台灣到現在選舉還堅持要選票蓋章、小心吹乾印泥，避免變成廢票，這已經是半世紀以前的東西，必須與時俱進。也不應該讓學生或在外工作的人動不動就要返鄉投票，這樣為了投票花費的社會成本太高。

立法院長選舉將臨，國民黨前立委陳學聖今表示，民眾黨若投給立法院長游錫堃，就等於是...
立法院長選舉將臨，國民黨前立委陳學聖今表示，民眾黨若投給立法院長游錫堃，就等於是自坐「小綠」，步上時代力量的後塵，其實根本就沒有籌碼，他嗆聲民眾黨主席柯文哲，有種就白綠合。圖／何志勇提供

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