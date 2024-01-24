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前央視記者觀光名義赴台卻上節目 陸委會證實將開罰

記者陳宥菘／即時報導
王志安（中）透過「第三地陸客」方式申請來台觀光，卻上脫口秀節目。陸委會24日下午證實，與主管機關移民署聯繫後，確認王志安「已明確違反相關法規，決定按規定予以處罰」。（取材自臉書）
王志安（中）透過「第三地陸客」方式申請來台觀光，卻上脫口秀節目。陸委會24日下午證實，與主管機關移民署聯繫後，確認王志安「已明確違反相關法規，決定按規定予以處罰」。（取材自臉書）

前央視記者王志安在網路節目《賀瓏夜夜秀》上稱台灣造勢場合像場秀，並脫口說出「把殘疾人士推上去煽情」，言論引發爭議。由於王志安是以「第三地陸客」方式申請來台觀光，卻參加脫口秀節目錄影，並從事採訪報導，疑似違反相關規定。對此，陸委會24日下午證實，與主管機關移民署聯繫後，確認王志安「已明確違反相關法規，決定按規定予以處罰」。

王志安在台灣總統大選前5、6天從日本東京前來台灣，根據他在YouTube影片的陳述，他自身是透過「第三地」陸客簽證來台。而他的陸籍同事因為旅居日本時間不滿一年，不符合第三地申請相關規定，最後僅他一人隻身前來觀選。

王志安來台期間，曾前往國民黨、民進黨、民眾黨三黨總統候選人競選總部、造勢晚會進行觀察，並採訪了多名政黨相關人士與台灣民眾，投票當天還到投票所拍攝開票流程。此外，他也參加了網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》的節目錄製。

針對外界質疑王志安的行徑是否已違規？陸委會24日透過書面回應表示，「本案已聯繫主管機關移民署，該署鑑於王某已明確違反相關法規，決定按規定予以處罰」。目前移民署已註銷王志安的入出境許可證，並境管一年不准來台觀光。

事實上，王志安過去來台就曾多次從事採訪、節目錄製活動。如他曾走訪國民黨總部，以及郭台銘的連署站，並上過電視政論節目「年代向前看」，以及網路節目「百靈果」。

陸委會自去年9月1日恢復第三地陸客來台觀光後，許多居住在海外的大陸籍網紅、YouTuber來台，例如王志安，以及現居泰國的Sean，都曾將在台灣的日常錄製成影片上傳網路。

不過這些網紅偶有「從事與許可目的不符之活動」的爭議，但鮮少聽聞官方開鍘。對此，陸委會先前曾透露，由於「網紅」可以稱自己是將生活的一部分記錄下來、分享給大家，爭議的空間較多，管理上難度較高。

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