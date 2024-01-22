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馬祖罕見下雪 民眾深夜衝山賞雪直呼感動

中央社連江縣22日電
馬祖各地陸續降冰霰，北竿青年周治孝22日深夜衝到馬祖第一高峰壁山目睹雪景，稱這是他人生首次在故鄉看到雪。馬祖氣象站說，在南竿從未觀測過雪景，馬祖下雪算難得。（臉書粉專馬祖有個周小馬 追淚人提供/中央社）
馬祖各地陸續降冰霰，北竿青年周治孝22日深夜衝到馬祖第一高峰壁山目睹雪景，稱這是他人生首次在故鄉看到雪。馬祖氣象站說，在南竿從未觀測過雪景，馬祖下雪算難得。（臉書粉專馬祖有個周小馬 追淚人提供/中央社）

寒流爆發，馬祖各地陸續降冰霰，北竿青年周治孝深夜衝到馬祖第一高峰壁山目睹雪景，稱這是他人生首次在故鄉看到雪。馬祖氣象站說，在南竿從未觀測過雪景，馬祖下雪算難得。

根據馬祖國家風景區網站，海拔298公尺的壁山是馬祖地區第一高峰。北竿青年周治孝晚間約11時30分登上壁山並拍攝影片表示，已出現雪花與飄落感，路邊車子也已在累積雪量，「這是我有生以來第一次在馬祖、自己的家鄉看到這樣的雪景，已經在下雪的狀態，我覺得滿感動，也滿妙的」。

根據周治孝透過臉書粉專「馬祖有個周小馬 追淚人」貼出的影片顯示，迎面而來雪花紛飛，飄落在車上可看見明顯雪花，包括階梯上、路邊與「壁山莊」石碑的刻字都已積累白雪；許多北竿民眾聽聞降雪，紛紛開車到壁山一睹雪景，興奮地拿手機拍照，更搭起小雪人。

馬祖氣象站主任曾浩然向中央社記者證實，北竿壁山晚間同時出現雪與冰霰。

至於這是馬祖睽違幾年下雪。曾浩然說，馬祖氣象站於民國93年在南竿成立啟用後，在南竿從沒觀測過降雪，僅在2022年2月20日與今天晚間觀測到冰霰；不過北竿壁山海拔較高，無法確定過去是否曾降過雪，但馬祖降雪確實較難得。

周治孝向中央社記者表示，根據北竿鄉親說法，以往有看過冰霰累積，但從沒像今天一樣這麼明確看出是下雪，許多衝到壁山的民眾，都是首度在馬祖看到雪。

此外，馬祖各地稍早也降下冰霰。曾浩然說，南竿晚間約攝氏2.7度、2.8度，因溫度夠低，適逢華南雲雨帶通過、帶來水氣，因此晚間8時30分至9時3分有斷斷續續觀測到降雨夾帶冰霰情形。不過預料明天天氣將轉為乾燥，馬祖各地出現降雪或冰霰機率不高。

周治孝約於晚間9時許也在臉書粉專貼出下冰霰的影片，只見雪白冰霰從天而降，掉在車上相當顯眼且清脆，孩子們在戶外相當興奮、驚呼連連，但隨著冰霰越來越大顆，孩子也喊出「好痛」。

馬祖氣象站透過臉書指出，冰霰是白色不透明固體，且掉落速度較快、也較為鬆散，所以碰到物體會破碎。

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