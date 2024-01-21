爭第二沒意義也是敗選 她酸柯文哲夫妻：腦迴路清奇

柯文哲（左）與妻子陳佩琪。（記者林伯東／攝影）

台灣總統大選已落幕，民眾黨主席柯文哲 的妻子陳佩琪昨天又發千字文替柯文哲抱不平，指國民黨 當初提「藍白合」根本不是以政黨輪替為最大目標，直言最後如果是「侯正柯副」， 連她陳佩琪這個大柯粉都投不下去。對此，台北市議員游淑慧在臉書 指出，爭第二沒意義，第二也是敗選，真是腦迴路清奇。

游淑慧說，陳佩琪醫師昨天再發臉書長文，堅持藍白合的話，柯粉的票大多只會到綠陣營去，結果是雙雙一起沉淪。然後又碎念一堆國民黨如何如何，「真的够了啦，都選完一周，該走出去了」。

游淑慧表示，原來不只柯文哲還在「否定期」，陳醫師也沉浸在柯應該是老二的自我說服。這對夫妻人生的一首歌「都是你的錯」。

她說，能明白必須給支持者交代、必須給支持者繼續支持的理由。但國民黨在自我檢討為什麼敗選，他們在檢討他人居然能贏柯，大家不覺得奇怪嗎？柯家人只一直糾結為什麼不是第二？為什麼輸國民黨？卻似乎沒糾結民進黨政績這麼爛卻還當選。

游淑慧表示，所以這代表柯文哲夫妻從頭到尾都只想踩下國民黨，當一個第二就滿足了。但爭第二沒意義啊，第二也是敗選啊，真是腦迴路清奇